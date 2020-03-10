«Арктик-профи» - школьникам расскажут о перспективных профессиях

10 марта в 14.00 стартует профориентационный час «Арктик–профи» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой.

Мероприятие для восьмиклассников гимназии № 3 Мурманска проводится в рамках Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». В ходе урока школьникам расскажут об особенностях Арктического региона, востребованных здесь профессиях, а также о перспективных специальностях, которые станут популярными в будущем.