«Арктик СПГ 2» запустят досрочно - Леонид Михельсон

Компания «НОВАТЭК» планирует запустить все три технологические линии проекта «Арктик СПГ 2» в 2023-2025 годах, что раньше прежнего срока 2023-2026 годов, доложил глава компании Леонид Михельсон на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Пуск первой линии — 2023 год, второй линии — 2024 год. Раньше планировали — так как у нас два дока, я дальше расскажу — третью линию в 2026 году, но сейчас, я думаю, линии будут (запущены. — Ред.) в 2023-м, 2024-м, 2025-м», — рассказал Михельсон главе государства о ходе реализации проекта «Арктик СПГ 2».

Руководитель компании отметил, что в 2024-2030 годах «НОВАТЭК» может построить ещё четыре линии сжижения природного газа (СПГ) общей мощностью более 26 миллионов тонн. «Планы на 2024-2030 годы, возможно, произвести ещё четыре линии сжижения общей мощностью более 26 миллионов тонн», — отметил он.

«Как я говорил, 80 тысяч рабочих мест, и плюс ещё «Звезда» будет загружена, каждый год по пять танкеров, это где-то 26–30 танкеров до 2030 года. Прикинули, где-то 0,15% ВВП ежегодно будет приносить только эта стройка», — продолжил Михельсон.

«Как раз в рамках указа к 2030 году загрузка обеспечит 64 миллиона тонн СПГ, 90 миллионов тонн грузов по Северному морскому пути. И в марте принято было постановление правительства с выходом на 140 миллионов тонн СПГ к 2035 году. Львиную долю можно будет сделать как раз на этих производствах», — дополнил свой доклад Михельсон.