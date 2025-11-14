«Арктика — 2050: будущее начинается сегодня»: опубликована деловая программа международного форума

Юбилейный XV международный форум «Арктика: настоящее и будущее» им. А.Н. Чилингарова состоится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Девиз мероприятия «Арктика в действии» отражает возрастающее значение Крайнего Севера как пространства интенсивной человеческой активности и масштабных задач. Об этом сообщает оргкомитет мероприятия МОО «Ассоциация полярников».

Как сообщают организаторы мероприятия, в течение двух дней форума свыше 2000 российских и зарубежных экспертов примут участие в 40 мероприятиях по ключевым темам арктической повестки.

Форум откроется пленарным заседанием «Арктика — 2050: будущее начинается сегодня».

Какие ключевые проекты реализуются в Арктике? Как повысить участие всех субъектов России в арктических программах? Какие возможности Арктика открывает для страны? Эти вопросы участники обсудят на пленарном заседании второго дня «Арктика для России — Россия для Арктики».

В рамках конференции «Трансарктический транспортный коридор (ТТК) и Севморпуть» обсудят вопросы создания бесшовной транспортной системы, как настроить транзит и круглогодичную навигацию, определиться с грузовой базой, обновить флот, модернизировать железные дороги, обеспечить безопасность судоходства.

Пройдут также отдельные сессии, посвящённые: реализации требований нового закона о северном завозе и обеспечению продовольственной и энергетической безопасности; привлечению инвестиций, работе МСП и созданию единого преференциального режима; креативным индустриям и туризму как растущим направлениям для диверсификации экономики;

сохранению образа жизни и цифровизации культуры коренных народов в меняющемся мире; разработке и внедрению прорывных технологий: ИИ, БПЛА, роботам и спутникам; кооперации между наукой, государством и предприятиями; адаптации к климатическим изменениям и строительству в условиях таяния вечной мерзлоты; балансу между сохранением уникальных экосистем Арктики и реализации добычных проектов; другие.

Одним из ключевых вопросов развития Арктической зоны сегодня остаётся обеспечение промышленности и новых инвестиционных проектов надёжными и доступными энергоресурсами. От решения этой задачи напрямую зависит: запуск производств, развитие транспортных маршрутов, качество жизни северных территорий.

Этой проблематике будет посвящено участие делегации Мурманской областной Думы. Заместитель председателя регионального парламента Евгений Никора поделится опытом обеспечения энергией крупных инвестпроектов, реализуемых на территории региона на сессии по развитию электроэнергетического комплекса Арктики.

Мурманская область – один из наиболее энерговооружённых субъектов страны: в регионе работает атомная, гидро- и теплогенерация, формируется база для крупных промышленных кластеров. Но дальнейшее развитие требует модернизации и расширения инфраструктуры, в том числе с учётом суровых климатических условий и удалённости многих объектов.

Программу дополнит выставочная экспозиция, где представят разработки, направленные на реализацию экономического потенциала Арктики и повышение качества жизни населения.

Форум пройдёт при поддержке и участии обеих палат Федерального Собрания РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Минвостокразвития России, профильных министерств и ведомств.

Фото: https://www.forumarctic.com/upload/conf2025/agenda/FANB-2025-Programm-2025-11-11.pdf