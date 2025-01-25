Арктика — глазами Мурманскстата

Российская Арктика — уникальный и суровый край, где, несмотря на экстремальные условия, на конец 2023 года проживали 2,4 млн человек. В состав северного макрорегиона тогда входили девять субъектов: полностью — Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа; частично — Архангельская область, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Красноярский край.

Как сообщает Мурманскстат, на Мурманскую область в 2023 году приходило 28% численности постоянного населения Арктической зоны Российской Федерации, или 656,4 тысячи человек.

Областной центр — город Мурманск — часто называют морскими воротами в Арктику. Отсюда по Северному морскому пути уходят в ледовые рейсы атомные ледоколы, стартуют научные экспедиции.

Те, кто живёт и работает в Арктике, знают, как неохотно она покоряется людям. Бороться с Севером силой не получится. Здесь главным оружием человека становится знание. Именно за знанием отправлялись в путь бесстрашные мореходы и землепроходцы прошлого. И сегодня Север таит в себе много тайн, разгадать которые стремятся учёные.

В Арктической зоне в 2023 году трудились 3,4 тысячи работников, выполнявших научные исследования и разработки. Из них 1,9 тысячи человек двигали науку вперед на Кольском полуострове. Число передовых производственных технологий, которые использовали в регионе, составило 1678 единиц. Это пятая часть соответствующего показателя всех субъектов Арктической зоны.

Фото: https://vk.com/@murmanskstat-arktika-vybor-smelyh