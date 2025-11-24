РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.25 15:30

Арктика – не только флагман мировой повестки, но и главный тренд в индустрии путешествий и туризма

О том, как природные и культурные особенности Мурманской области позволили ей стать лидером среди арктических территорий, рассказали на бизнес-завтраке «Путешествовать – это модно!». В мероприятии, которое состоялось в Санкт-Петербурге в рамках IV международного форума «Содружество моды», приняла участие заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

«Сегодня к нам приезжает каждый третий турист, выбирающий российскую Арктику. По итогам 9 месяцев этого года турпоток в регион вырос на 8,5% и составил более полумиллиона человек. Доля иностранных туристов – в первую очередь из Китая, Тайланда, Индии, Турции, Индонезии и других стран – в общем турпотоке стремится к 10% и точно будет расти. Это закономерный результат развития инфраструктуры и качества услуг, формирования новых продуктов и повышения логистической доступности», – подчеркнула вице-губернатор Александра Кондаурова.

Мурманская область для туристов – регион ярких туристических впечатлений: полярная ночь зимой и незаходящее солнце летом, величие гор и Северного Ледовитого океана, самый продолжительный горнолыжный сезон, этнотуризм, уникальные активности в любое время года: от айсфлоатинга до «тихой охоты» за грибами и ягодами. Одной из движущих сил туризма становится арктическая кухня — сегодня в регион едут в том числе для того, чтобы попробовать блюда из северных продуктов: рыбы, краба, морского ежа, гребешков, ламинарии, оленины, ягеля, грибов и ягод. Их предлагают уже более 70 заведений региона в авторской и традиционной подаче.

Как отметила вице-губернатор Александра Кондаурова, активное развитие туризма в Мурманской области во многом дало импульс росту креативных индустрий: ежегодно растущий туристический поток обеспечивает появление широкого рынка сбыта локальных продуктов. Сегодня из Кольского Заполярья везут не только яркие впечатления, но и уникальные сувениры.

В числе наиболее известных мурманских брендов, чьё творчество вдохновлено природой и духом Кольского заполярья, – одежда дизайнера Александры Гапанович, шоколад «Медведица», кофе арктической обжарки «Roast Arctic», одежда бренда «Север», варенье и соусы из местных ягод «Кольский край», пространство «Womo space». У производителя косметики «Леврана», который выращивает сырьё для своей продукции на экоферме в Мурманской области, есть отдельная линейка «Кандалакша».

«Арктика вдохновляет на создание новых брендов. Для нас, безусловно, главный из них – «На Севере – Жить!», сформированный на основе философии развития региона. Можно с уверенностью сказать, что сегодня Арктика – это модно, и рекордные цифры подтверждают растущий интерес со стороны путешественников к Мурманской области. Сегодня мы целенаправленно превращаем Мурманскую область в территорию круглогодичного, насыщенного и современного отдыха, открытого для каждого».

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, бизнес-завтрак «Путешествовать – это модно!» прошёл в рамках IV международного форума «Содружество моды» в Таврическом дворце (Санкт-Петербург). Мероприятие объединило представителей власти, турбизнеса и креативных индустрий для обсуждения новых трендов в сфере путешествий.

 

 

Фото (IV международный форум «Содружество моды»): https://gov-murman.ru/info/news/557479/#&gid=1&pid=3

