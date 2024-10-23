Арктика — сложный регион, но его инвестиционная привлекательность очень высока: Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России

Вчера в ходе стратегической сессии о развитии Арктической зоны России, которая прошла в Москве под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, губернатор Андрей Чибис выступил с рядом инициатив, направленных на ускоренное социально-экономическое развитие АЗРФ.

Как отметил глава региона, финансирование объектов мастер-планов в рамках национальных проектов – это приоритет, также важно обеспечить дополнительное федеральное финансирование программ энергоэффективного капитального ремонта. В условиях новой геополитической реальности требуется актуализация стратегических документов по развитию АЗРФ до 2050 года и синхронизация их с другими нормативно-правовыми актами.

Кроме того, среди ключевых остаётся вопрос оказания медицинской помощи в АЗРФ. По словам губернатора, необходимо сформировать наиболее эффективно работающую модель здравоохранения в Арктике – стандарт «Арктической медицины».

«Проделана большая подготовительная работа. Предложенные сегодня председателю правительства России Михаилу Мишустину инициативы были сформированы в рамках работы комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика». Далее совместно с коллегами из федеральных органов власти проработаем детали предложений», – подытожил Андрей Чибис.

На развитие социальной, транспортной и городской инфраструктуры в Арктике выделят четыре с половиной миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России. «В текущей бюджетной трёхлетке на эти цели предусмотрено около 4,5 миллиарда рублей», — сказал он.

Как отметил глава правительства, за два года в Арктике построили и отремонтировали десятки детских садов, школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, активно обновляется система общественного транспорта и проводится благоустройство городской среды.

Мишустин отметил, что Арктика — это более четверти территории России, там проживают примерно два с половиной миллиона человек.

«Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что с точки зрения климатических условий Арктика — сложный регион, но его инвестиционная привлекательность очень высока.

Премьер напомнил, что по поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создаётся необходимая инфраструктура, в частности, успешно функционируют крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. Всего при поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с общим объёмом частных инвестиций порядка двух триллионов рублей.

Фото: http://government.ru/news/53076/