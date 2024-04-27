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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 10:15

«Арктика – территория безопасного труда!»: профессиональное выгорание стало главной темой VI международной конференции по охране труда

В Центре управления регионом прошла ежегодная международная конференция «Арктика – территория безопасного труда», организованная министерством труда и социального развития Мурманской области. Мероприятие состоялось в онлайн-формате.

Конференция стала шестой по счёту, и в этом году она была посвящена теме профессионального выгорания, его причинам и способам профилактики. 

В мероприятии приняли участие спикеры из Казахстана, Армении, Беларуси и России, в том числе специалисты в области медицины, психологии и педагогики, а также представители крупных российских предприятий.

С приветственным словом к участникам конференции обратился министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, и в преддверии этого праздника мы традиционно, уже в шестой раз, проводим конференцию с участием наших зарубежных коллег. Сегодня мы обсуждаем тему профессионального выгорания. Это сложная, но актуальная тема в современном мире, так как она затрагивает психологические и эмоциональные аспекты жизни людей, работающих в самых разных сферах. Это очень тонкий вопрос, требующий деликатного подхода. Участники конференции поделятся своим опытом и предложат способы решения этой проблемы, а лучшие практики мы возьмём на вооружение для распространения в нашем регионе», — подчеркнул глава ведомства.

В ходе конференции старший преподаватель Медицинского университета Астаны Меруерт Бурумбаева представила доклад об особенностях синдрома эмоционального выгорания у педагогов с большим стажем работы.

Профессор белорусской Академии образования, автор книги «Синдром профессионального выгорания и его профилактика» Илона Ковалец поделилась своими научными выводами и дала рекомендации по самодиагностике этого синдрома.

Эксперт по охране труда и здоровья Анаида Мкртчян из компании «Телеком Армения» в своём выступлении рассказала о мерах профилактики, применяемых на крупном армянском предприятии для борьбы с профессиональным выгоранием и повышения стрессоустойчивости сотрудников.

Доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета, эксперт в области профессионального выгорания Никита Кочетков привел результаты отечественных исследований по этой теме. Кроме того, он рассказал об истории возникновения термина, причинах, последствиях и сферах деятельности, которые наиболее подвержены этому синдрому.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, представители двух крупнейших российских предприятий, начальник управления социальной политики и нематериальной мотивации ПАО «Северсталь» Наталья Григоренко и руководитель группы по развитию персонала Центра обучения и развития карьеры АО «Апатит» Ирина Медведева, поделились накопленным опытом и рассказали об эффективных мерах предупреждения профессионального выгорания у работников промышленных предприятий. 

Запись конференции доступна в официальной группе министерства «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/wall-139607963_6857

 

Фото: https://gov-murman.ru

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