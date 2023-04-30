Арктика – территория безопасного труда: В Мурманске состоялась международная конференция, посвящённая женскому труду и его современным тенденциям

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 28 апреля Министерство труда и социального развития Мурманской области выступило организатором ежегодной международной конференции «Арктика – территория безопасного труда!». Мероприятие во Всемирный день охраны труда состоялось в онлайн-формате.

«В этом году тема нашей конференции довольно чувствительная – женский труд и современные тенденции. В рамках конференции мы попробовали разобраться, насколько живы стереотипы, которые сформировались ещё в XIX веке касательно женского труда, поговорили о гендерном разрыве в оплате труда, о том, важно ли учитывать гендерные различия в трудовой сфере, и вообще насколько злободневна для нашего общества тема гендерной дискриминации в сфере труда», – отметил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян, член Национального совета по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь Антонина Морова, профессор Алма-Атинского университета менеджмента Анастасия Липовка рассказали об опыте борьбы с гендерной дискриминацией в сфере труда в Армении, Беларуси и Казахстане.

Российские учёные – представитель ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Екатерина Кузнецова, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий Сергей Леонов, НИИ медицины труда имени академика Измерова Марина Фесенко, – осветили темы женского труда через призму истории, рассказали о гендерном разрыве в оплате труда, а также об актуальности учета гендерных различий в медицине труда.

Гостями конференции также стали представители органов по труду арктических регионов. Более 2 тысяч человек присоединились к трансляции конференции.

Запись конференции доступна в официальной группе Министерства труда и социального развития Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru