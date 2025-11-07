УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯСПОРТИВНЫЕ КУБКИ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.25 16:00

«Арктика — территория цифровизации»: комплекс сервисов создан для облегчения работы работодателей

В рамках региональной научно-технической конференции «Арктика — территория цифровизации» работодатели поделились лучшими практиками цифровизации предприятий и сервисов для клиентов и работников.

Руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области Юрий Дмитриев представил доклад «Цифровые сервисы Роструда для работников и работодателей».

Сегодня цифровые сервисы и искусственный интеллект значительно облегчают жизнь бизнесу – они оптимизируют бизнес-процессы и улучшают взаимодействие с клиентами.

Как отметил спикер, цифровая трансформация меняет всё наше общество, включая и сферу трудовых отношений. Государственная инспекция труда сегодня — это не только контроль и надзор. Если раньше основной акцент был на проверках и санкциях, то сегодня её стратегия — это профилактика, консультации и партнёрство.

«Мы стремимся быть не карающим мечом, а надёжным помощником, к которому можно и нужно обращаться за помощью. И в этом нам помогают цифровые решения», - подчеркнул Юрий Дмитриев.

Среди успешно работающих цифровых сервисов Государственной инспекции труда – «Онлайнинспекция.рф», предоставляющий набор сервисов для защиты трудовых прав работников, получения информации и консультаций. Целый комплекс сервисов создан и для работодателей. Самые востребованные из них – это «электронный инспектор» и «дежурный инспектор», они предназначены для самопроверки соблюдения трудового законодательства, а также являются мощным образовательным инструментом для кадровых специалистов и руководителей организаций.

Еще одним инструментом для эффективного взаимодействия внутри организации являются нейросети.

В рамках конференции был представлен доклад директора по развитию бизнеса в области данных и искусственного интеллекта компании «Ростелеком Информационные Технологии» Михаила Комарова о портале «Нейрошлюз» - платформе, на которой собраны и работают самые популярный нейросети в едином рабочем пространстве. С помощью «Нейрошлюза» можно готовить презентации, писать программный код, готовить маркетинговые материалы, протоколы совещаний, а также решать множество других рабочих задач с помощью технологий искусственного интеллекта.

Как отмечалось, в условиях нехватки квалифицированных кадров онлайн-сервисы и ИИ-ассистенты помогают ускорить рабочие процессы и снизить нагрузку на сотрудников. Автоматизация рутинных задач высвобождает ресурсы для решения творческих и стратегических вопросов.

 

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Лови момент!». Художественный фильм (16+)23:25«Владимир Уткин. Воевода ракетного мира». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл традиционный «коммунальный час»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»