«Арктика — территория цифровизации»: комплекс сервисов создан для облегчения работы работодателей

В рамках региональной научно-технической конференции «Арктика — территория цифровизации» работодатели поделились лучшими практиками цифровизации предприятий и сервисов для клиентов и работников.

Руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области Юрий Дмитриев представил доклад «Цифровые сервисы Роструда для работников и работодателей».

Сегодня цифровые сервисы и искусственный интеллект значительно облегчают жизнь бизнесу – они оптимизируют бизнес-процессы и улучшают взаимодействие с клиентами.

Как отметил спикер, цифровая трансформация меняет всё наше общество, включая и сферу трудовых отношений. Государственная инспекция труда сегодня — это не только контроль и надзор. Если раньше основной акцент был на проверках и санкциях, то сегодня её стратегия — это профилактика, консультации и партнёрство.

«Мы стремимся быть не карающим мечом, а надёжным помощником, к которому можно и нужно обращаться за помощью. И в этом нам помогают цифровые решения», - подчеркнул Юрий Дмитриев.

Среди успешно работающих цифровых сервисов Государственной инспекции труда – «Онлайнинспекция.рф», предоставляющий набор сервисов для защиты трудовых прав работников, получения информации и консультаций. Целый комплекс сервисов создан и для работодателей. Самые востребованные из них – это «электронный инспектор» и «дежурный инспектор», они предназначены для самопроверки соблюдения трудового законодательства, а также являются мощным образовательным инструментом для кадровых специалистов и руководителей организаций.

Еще одним инструментом для эффективного взаимодействия внутри организации являются нейросети.

В рамках конференции был представлен доклад директора по развитию бизнеса в области данных и искусственного интеллекта компании «Ростелеком Информационные Технологии» Михаила Комарова о портале «Нейрошлюз» - платформе, на которой собраны и работают самые популярный нейросети в едином рабочем пространстве. С помощью «Нейрошлюза» можно готовить презентации, писать программный код, готовить маркетинговые материалы, протоколы совещаний, а также решать множество других рабочих задач с помощью технологий искусственного интеллекта.

Как отмечалось, в условиях нехватки квалифицированных кадров онлайн-сервисы и ИИ-ассистенты помогают ускорить рабочие процессы и снизить нагрузку на сотрудников. Автоматизация рутинных задач высвобождает ресурсы для решения творческих и стратегических вопросов.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.