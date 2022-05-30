Арктика – территория традиций и эксперимента: форум «КультАрктика» стал одним из ключевых культурных событий года

Масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню основания Мурманской области, объединило представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества, а также общественных лидеров и деятелей культуры Арктической зоны. В программу форума вошло около 200 событий различной направленности: от обсуждения глобальных проблем на пленарном заседании и пяти секциях деловой программы до фестиваля народного творчества и современного искусства. В рамках «КультАрктики» также прошли V Международный фестиваль экологического и социального кино «Северный характер: green screen», уникальная гастрономическая акция «Арктическая кинокухня», а также традиционные Всероссийские акции «Библиосумерки» и «Библионочь».

Организаторами форума выступили правительство Мурманской области и региональное министерство культуры.

Развитие креативной экономики и творческих индустрий в Арктике стало ключевой темой секционных заседаний деловой программы «КультАрктики». Программа охватила пять тематических секций и пленарное заседание, участие в котором приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис и ведущие российские эксперты в сфере культуры, туризма и креативной экономики. Участников форума поприветствовала заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Модерировал дискуссию известный тележурналист и продюсер Андрей Малахов. За ценный вклад в культурную жизнь региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис наградил тележурналиста знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

Международный фестиваль экологического и социального кино «Северный характер: green screen» объединил в программе показ 28 работ российских кинематографистов, а также кинодеятелей из Норвегии, Швеции, Канады, Китая, Франции, Аргентины и Израиля. Фестивальные показы прошли сразу в нескольких городах: Мурманске, Североморске, Печенге, Заполярном и Никеле. Ещёе 7 российских фильмов были показаны вне конкурса. Гран-при V Международного кинофестиваля «Северный характер: green screen» получил документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Приз вручили исполнительному продюсеру ленты – Юлии Перкуль.

Организатором мероприятия выступил продюсерский центр «Северный Характер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Мурманской области.

С 27 по 29 мая в рамках Форума «КультАрктика» на улице Воровского был открыт уличный кинотеатр и гастрономический фестиваль «Арктическая кинокухня». Свой взгляд на северную кухню представили шеф-повара из 10 заведений Мурманской области. Любой гость фестивальной фудзоны мог отдать свой голос за понравившееся блюдо и выбрать вкусный символ региона.

Кроме того, в течение всех трёх дней форума по маршруту №6 в Мурманске курсировал брендированный троллейбус в стилистике форума. Экскурсию для его пассажиров проводили специалисты Мурманского областного краеведческого музея и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой.

Интерактивные площадки, выставка народного костюма, мастер-классы, инсталляции и музыкальный марафон – самым ярким элементом насыщенной программы стал уличный фестиваль народного творчества и современного искусства, прошедший в минувшую субботу на площади Пять Углов. Поздравить северян с Днём области в этот день приехали блогер-варганист из Казани Ильдар Гимадиев, известная певица Пелагея и её творческий коллектив, а также московский диджей Егор Решетников, зажигательный сет которого завершил музыкальный марафон на центральной площади города.

Праздничное народное гулянье в честь Дня основания Мурманской области 28 мая посетили более 20 тысяч человек. Глава регионального Минкульта Ольга Обухова сердечно поблагодарила всех за участие в форуме «КультАрктика» и отметила: «Сохраняя и переосмысливая самобытные традиции Кольского края, мы расширяем возможности для создания нового культурного имиджа нашего региона. Ключевая идея форума – синтез традиций и эксперимента – нашла отклик не только в сердцах жителей Кольского Заполярья, но и получила качественную обратную связь от ведущих деятелей культуры и бизнеса России. Мы планируем, что в будущем форум «КультАрктика» станет традиционным знаковым мероприятием для нашей области».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/