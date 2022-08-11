Арктика – важнейшая часть Российской Федерации. Она развивается быстро и её не остановить

Вчера в Мурманске стартовал первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. Губернатор Андрей Чибис выступил на важнейшем мероприятии деловой программы – пленарном заседании «Кадры для новой экономики Арктической зоны».

«Для нас большая честь принимать Первый Чемпионат в Мурманске – столице Арктики. Сегодня идёт активное развитие арктических регионов. Подготовка высококвалифицированных кадров крайне важна. Технологии, проекты – меняются. Но изменения невозможны без людей», – отметил во вступительном слове глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в последние годы руководство страны уделяет отдельное внимание и поддержку арктическим регионам. Благодаря этому Мурманская область добилась высокого уровня экономического развития. Андрей Чибис отметил, что этот показатель влияет на выбор человека: оставаться ли ему учиться, работать и жить в регионе. Губернатор сообщил, что благодаря принятым решениям, даже в пандемию не остановилась работа крупных промышленных предприятий, строительных площадок. Кроме того, динамика развития Мурманской области превышает среднероссийские показатели. Рост экономики составил 16%, а инвестиций 30%. Промышленное производство в регионе выросло на 17,3%.

«По итогам 2021 года Мурманская область перестала быть дотационным регионом. Ремонтируются дома и дороги, благоустраиваются населённые пункты. В регионе нет ни одного города, где не было бы изменений. Ведь кроме рабочих мест нужно создавать комфортную среду для человека. И сегодня благодаря экономическому росту Мурманская область может инвестировать в качество жизни», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что для развития Севера не существует границ. Мурманская область – лидер по количеству резидентов АЗРФ и по заявкам среди участников программы Гектар Арктики. В регионе реализуется ряд масштабных проектов, среди них – создание высокотехнологичного центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК», Морского торгового порта «Лавна», завода «белой металлургии».

«Эти проекты создадут 20 тысяч рабочих мест. Но специалисты должны отвечать внедренным стандартам качества, поэтому профориентация в регионе начинается со школы, создаются отраслевые классы. У ребёнка появляется достаточный объём данных для принятия решений», – сказал губернатор.

Так, действуют классы с профориентацией в школах: «ФосАгро-класс», «НОВАТЭК-класс», «Атомкласс», «Роснефть-класс», логистический класс, кадетский класс, «Газпром-класс» и две площадки Яндекс.Лицея.

Также на территории региона реализуется проект «Arctic schools». В этом году в программу включены детские сады. В колледжах создаются современные мастерские. Сейчас их в регионе 18, в этом году создаются 12, а до конца 2024 года появится ещё 19. Колледжи закреплены за ключевыми партнёрами региона. В их числе: «НОВАТЭК», «Норникель», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Росатом». В рамках программы «Профессионалитет» реализуется проект образовательно-производственного центра «Ковдорский». Кроме того, взят курс на перезапуск и трансформацию МГТУ. В числе партнеров вуза – ведущие предприятия региона.

В Кольском Заполярье поддерживают юных талантливых северян. В Мурманской области действуют премия «Олимп» в 100 тысяч рублей и именная стипендия губернатора в 37 тысяч рублей. Также в регионе создана программа грантов на социально-значимые молодёжные инициативы, направленные на развитие добровольческого движения. Кроме того, в Мурманской области учредят премию для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. Победители будут получать единовременную выплату в 200 тысяч рублей, призёры – по 150 тысяч рублей, как и педагоги-наставники. Поддержку получат и те школьники, которые победили в 2021-2022 учебном году.

Помимо этого, губернатор анонсировал введение дополнительной региональной стипендии для отличников колледжей и техникумов. Уже осенью почти 500 учащихся начнут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно.

Председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев отметил работу команды губернатора и подчеркнул, что Мурманская область входит в пятёрку лучших. Сегодня между правительством региона и компанией был подписан инвестиционный контракт о реализации проекта развития Ковдорского ГОКа на ближайшие 10 лет.

«Мы должны обучать новые, современные, молодые кадры на месте. Инвестиции позволят создать все самые необходимые условия: новую технику и современные технологии», – сказал он.

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин отметил, что с 2021 года при участии компании в школе №36 города Мурманска открылся специализированный класс технологического профиля на базе 10-11 классов, в 2020 году была оказана поддержка Мурманскому государственному техническому университету.

Заместитель генерального директора, директор департамента по персоналу и социальной политике АО «Кольская ГМК» Руслан Ильясов подчеркнул, что компании необходимы высококвалифицированные кадры. При этом он отметил – специалистов необходимо взращивать в регионе.

Директор департамента управления персоналом АО «ОСК» Эдуард Бобрицкий выразил надежду на сотрудничество с Мурманской областью в сфере судостроения и машиностроения в рамках программы «Профессионалитет».

Арктика – важнейшая часть Российской Федерации. Она развивается быстро и её не остановить. 547 проектов стали резидентами АЗРФ. Общий объём инвестиций приближается к 1,5 трлн. Об этом сообщил директор департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Сослан Абисалов. Также спикер обозначил цель – создать к 2035 году 200 тысяч новых рабочих мест в арктической зоне.

Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Юлия Ханьжина отметила, что в современных условиях освоение Арктики невозможно без осмысления масштабной задачи: не только преобразовать территорию под себя и свои нужды, но и сохранить уникальный регион. Спикер подчеркнула, что АСИ вместе с экосистемой поддерживает проекты в сфере образования и подготовки кадров для реализации высокотехнологичных, инфраструктурных проектов, появления новых компетенций.

В заключение глава региона поблагодарил всех, кто инвестирует в экономическую и социальную жизнь региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 10 по 14 августа в соответствии с планом основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах в Мурманске проходит I Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. Организаторы мероприятия – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Мурманской области, Фонд «Росконгресс» и Агентство развития навыков и профессий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/