Арктика без границ: в Мурманске состоялась VI конференция «Равенство возможностей», посвященная Конвенции о правах инвалидов

В преддверии Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечают во всем мире 3 декабря, по инициативе правительства Мурманской области и областных общественных организаций инвалидов состоялась VI конференция «Равенство возможностей. Арктика без границ».

В мероприятии приняли участие представители региональных исполнительных органов государственной власти, Мурманской областной Думы, общественных организаций инвалидов, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка в Мурманской области, а также руководители и специалисты субъектов системы социальной защиты инвалидов. Впервые к конференции присоединились сразу нескольких субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону, – опытом работы по защите прав граждан с инвалидностью поделились представители органов исполнительной власти Республик Карелия и Коми, а также Архангельской области.

В обращении к участникам мероприятия министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев отметил, что необходимо создавать благоприятные условия для тех, кто оказался или находится в сложной жизненной ситуации и не может позаботиться о себе сам, кто нуждается и в разовой, и в постоянной поддержке.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в ходе конференции была организована дискуссионная площадка, которая выступила своеобразной трибуной для открытого диалога между представителями органов власти и общественных организаций инвалидов.