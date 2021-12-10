Арктика будущего: в МАГУ пройдёт молодёжный фестиваль карьеры

10 и 11 декабря в Мурманском арктическом государственном университете состоится молодёжный фестиваль карьеры «Практика Арктика». Его площадка соберет сегодняшних школьников – будущих абитуриентов, их родителей, преподавателей университета, отраслевиков, представителей крупных градообразующих предприятий региона.

«Сегодня рынок труда меняется очень быстро. Мы не можем знать наверняка, как появление будущих технологий изменит его, но должны следить за этими тенденциями. Понимая, что есть отрасли, которые через какое-то время станут востребованными и выстрелят, мы предлагаем идти на опережение. Поэтому, являясь связующим звеном между сегодняшним школьником – завтрашним студентом и его будущей профессией – надеемся всё же, профессией будущего – привлекаем к диалогу представителей популярных сегодня отраслей», – прокомментировала руководитель проектного офиса МАГУ Анна Попова.

Основные мероприятия программы пройдут с участием сотрудников таких крупных компаний Арктики, как «Норникель», «ФосАгро», 10-й СРЗ, а также при поддержке Союза машиностроителей России, Высшей школы экономики и Северного государственного медицинского университета, компании hh.ru и регионального центра занятости, федеральных и региональных министерств.

Спикеры расскажут об Арктике будущего и о том, как изменятся образование и рынок труда, какие кадры нужны для арктических территорий уже сегодня и какими компетенциями должны обладать специалисты завтра, а также о возможностях их подготовки в Мурманской области.

«В течение двух дней мы будем обсуждать будущее востребованных профессий в регионе, – пояснила Анна Попова. – Мы основываемся на том, что компетенции и профессии – это не одно и тоже. И здесь вопрос «чему учить» как раз-таки лежит в плоскости компетенций, а не конкретных специальностей. Нас в большей степени интересует то, какими компетенциями и навыками будут обладать наши выпускники завтра, чтобы быть востребованными на рынке труда. Ведь профессии будущего — это профессии на стыке нескольких дисциплин».

В первый день фестиваля пройдёт круглый стол «Потребности и обеспеченность кадрами и компетенциями в Арктической зоне РФ в разрезе отраслей». Ученые, представители органов власти, предприятия реального сектора экономики и университет обменяются мнениями о сложившейся сегодня ситуации с кадрами и наметят пути решения существующих проблем.

Во второй день фестиваля состоится онлайн-марафон для абитуриентов с обзором профессий, востребованных в Арктике, и предприятий, представляющих эти отрасли, а также образовательных организаций, ведущих подготовку по данным направлениям. В рамках марафона спикеры также расскажут о новых правилах поступления в вузы в 2022 году.

Все мероприятия фестиваля пройдут в онлайн-формате и будут доступны на YouTube-канале университета «МАГУ Мурманск»:

10 декабря – с 14.00 до 18.00 по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=CN0fyDOR7K4&feature=youtu.be;

11 декабря – с 13.00 до 19.00 по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=VvRSxEpwk8Y&feature=youtu.be.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

Приятным бонусом фестиваля станет возможность пройти экспресс-собеседование для стажировки или получения вакансии у компаний-партнёров университета – Мурманского морского торгового порта, «Норникеля», «ФосАгро», группы компаний «Корунд». Экспресс-собеседование будет доступно для всех жителей региона и пройдёт по предварительной записи на сайте мероприятия: http://praktika-arktika.ru/. Там же можно ознакомиться с подробной программой фестиваля.