«Арктика бурно развивается, наша задача – привлечь сюда больше молодёжи»: Андрей Чибис встретился со студентами МАГУ

В День российского студенчества, 25 января, глава региона Андрей Чибис провел встречу с лучшими студентами Мурманского арктического государственного университета. На мероприятии присутствовали также вице-губернатор Юрий Фомин и ректор МАГУ Ирина Шадрина.

«Ребята, хочется пожелать вам счастья, никогда не сдаваться, серьезного внутреннего стержня. Наша главная цель – чтобы на Севере было больше молодежи. Север всегда осваивался и развивался молодыми. Сегодня бурное развитие Арктики возвращается, и наша главная задача – привлечь сюда больше молодежи. Не только тех, кто здесь родился и вырос, но и тех, кто к нам приехал. Чтобы Арктика омолаживалась. А как это сделать – мы всегда готовы выслушать и учесть ваше мнение», – отметил Андрей Чибис, поздравляя студентов.

Встреча в формате бранча в университете прошла впервые, отметила ректор Ирина Шадрина. Среди тех, кто стал её гостями, – Дарья Батищева, старшекурсница направления «Сервис» Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ.

«Мне интересна проектная деятельность в сфере креативных индустрий региона, как на базе нашего вуза, так и на городском и региональном уровне: на недавнем фестивале «Вкус Арктики» мы с ребятами выступали, сейчас участвую в организации фестиваля «Инверсия». Участвую и в федеральных форумах, например, «Ладоге». Также я работаю в АНО «Креативный класс», наш недавний проект – «Паблик-Арт-Экспедиция 2021»: художники из разных регионов России исследовали города Кольского Заполярья и создали по итогам творческие работы. Чем больше таких мероприятий – тем интереснее молодежи здесь жить, развиваться и творить», – призналась Дарья Батищева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также отметил, что для студентов важно иметь возможность совмещать учёбу и участвовать в организации крупных проектов.

«В том числе поэтому мы стараемся проводить больше разнообразных мероприятий: культурных, научных, в других сферах, чтобы оживить Север, разжечь интерес к нему и у жителей, и у гостей региона. Чтобы хотелось выйти из дома, принять участие, приехать сюда специально на какой-то форум, фестиваль, – сказал Андрей Чибис. – Например, мы работаем над тем, чтобы нулевой день Международного арктического форума в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете в этом году прошел именно в нашем регионе. Пока нет финального решения, но, если получится, то это будет очень крупное и масштабное мероприятие. Плюс по итогам «Ладоги» комитет молодёжной политики разрабатывает идею проведения уникального регионального молодежного форума. Наше главное конкурентное преимущество – полярный день. Поэтому это должно быть круглосуточное мероприятие: меняются группы участников, форматы, но движение идет круглосуточно. Это может стать нашей интересной «фишкой». А по наполнению и содержанию, интеллектуальным активностям мы его продумываем. Такие форумы помогут выявлять активных, интересных ребят. И мы всегда открыты для предложений и идей».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436445/#&gid=1&pid=8