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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.21 16:45

Арктика должна быть зоной не конкуренции, а единения - Андрей Чибис выступил на Гайдаровском форуме

Главный секрет успеха любой деятельности в Арктике – консолидация усилий и широкая кооперация, подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём выступлении в рамках секции «Освоение Арктики – новая возможность развития северных регионов» традиционного Гайдаровского форума в Москве.

В панельной дискуссии о путях развития Арктики, межрегиональном и международном сотрудничестве на Севере, помимо главы Мурманской области, приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, патрон по вопросам полярных регионов Программы ООН по окружающей среде, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Модератором беседы выступил проректор, директор Института финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Андрей Марголин.

Говоря об успехах Мурманской области и её безусловно ведущей роли в реализации Стратегии развития Арктики, Андрей Чибис особо отметил, что приписывать заслуги в этом только самому региону неправильно.

«Это результаты той работы, которая сегодня проводится всеми – и федеральным правительством с учётом решений Президента, и всеми моими коллегами. Динамика развития Арктической зоны – результат консолидированных усилий, и здесь мы друг другу не конкуренты, напротив, мы вместе двигаемся вперёд», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам губернатора, толчком к росту инвестиций в экономику Мурмана сразу на 12% за 9 месяцев 2020 года стали, прежде всего, уникальные преференции для бизнеса, созданные в рамках Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики». Основной задачей и одновременно условием дальнейшего развития Заполярья Андрей Чибис видит газификацию.

«Коммуналка у нас дорогая. Газификация области сократит коммунальные платежи до 20 %. А самое главное, приведя газ в область, мы дадим новую точку роста экономике, дадим старт появлению новых экологически чистых производств. Набор поручений есть, сейчас рассчитываются разные варианты – сжиженный или магистральный газ. Очень надеюсь, что в 2021 году нам удастся зафиксировать решение», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также поделился с коллегами опытом Мурманской области в развитии связей с соседями по глобальному Северу.

«Учитывая высокий уровень конкуренции за Арктику и непростую международную ситуацию, мы стараемся делать всё, чтобы применять здесь «мягкую силу», дипломатические инструменты. В условиях пандемии мы создали «клуб губернаторов» Баренц-региона. Раз в три месяца мы онлайн не только дискутируем о коронавирусе, о борьбе с ним и сохранении экономики, но и выдвигаем новые проекты – например, электрошаттл между Норвегией и Мурманской областью. Такое взаимодействие вызывает повышенный интерес у наших коллег, и напряжённость трансформируется в попытки выстроить качественные деловые отношения», – сообщил губернатор.

В рамках председательства России в Арктическом совете в текущем году Андрей Чибис предложил трансформировать ежегодно проходящую в Мурманске международную сессию «Сотрудничество в Арктике» в масштабный экономический форум и постоянную дискуссионную площадку в Баренцевом регионе – «Арктический Давос».

«В сессии в 2020 году в онлайн-формате приняли участие послы всех ключевых государств, работающих в Арктике. Мы очень предметно поговорили о том, что Арктика должна быть зоной не конкуренции, а единения, открытого обсуждения самых насущных проблем – и развития экономики, и сохранения уникальной северной природы», – отметил глава Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, губернатор рассказал участникам дискуссии о реновации городской среды Заполярья, перезагрузке системы высшего образования и мерах по развитию в регионе туристической отрасли.

 

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