Арктика ещё немного подождёт «Арктику»

Атомный ледокол «Арктика» - один из самых мощных в мире - после замены и отладки двигателя, которую проводят специалисты «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге, отправится на базу в Мурманск в ноябре этого года. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор «Балтийского завода» Алексей Кадилов. «Арктика» в ноябре должна уйти в Мурманск», - приводит ТАСС его слова.

Универсальный атомный ледокол «Арктика» - головное судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в ноябре 2013 года, 16 июня 2016 года ледокол был спущен на воду, а 21 октября 2020 года он был введён в эксплуатацию.

Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведётся строительство ещё четырех судов линейки проекта 22220, это ледоколы «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.