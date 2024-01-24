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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 13:15

Арктика и Дальний Восток — это общенациональный проект, на который в России возлагают большие надежды

Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов по итогам «правительственного часа» с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

По её мнению, как пишет «Парламентская газета», обсуждение проблем Арктики в палате регионов получилось содержательным. А министр «полностью погружен в вопросы, владеет всей информацией, и у него есть своё видение развития».

«Арктика и Дальний Восток — это общенациональный проект, на который у нас большие надежды. Это треть территории России, и когда мы запускали такой проект, то исходили из того, что там есть все условия для новых точек роста экономики, для высокотехнологичных предприятий и многое другое. Многое здесь сделано, но пока, конечно, не всё», — заявила спикер.

Председатель Совета Федерации считает, что «главное, чтобы регион стал привлекательным для россиян», чтобы молодые люди туда приезжали и не переезжали в другие субъекты РФ. «Что мешает, почему уезжают? Это не только материальные факторы, есть масса других составляющих, чтобы регион стал привлекательным для людей», — заявила Матвиенко.

Обращаясь к министру Чекункову, она отметила, что в парламенте ждут новых достижений от возглавляемого им министерства.

Фото:  https://vk.com/sovfedinfo

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