Арктика как источник вдохновения: в Мурманске открылась тематическая выставка

27 ноября в «AZIMUT Сити Отель» состоялось торжественное открытие выставки «Арктическое искусство и дизайн». Мероприятие объединило проектные и художественные работы, посвящённые уникальному культурному и природному наследию Арктического региона.

Выставка продемонстрировала, как визуальные особенности Арктики вдохновляют творцов на создание произведений, призванных способствовать формированию гармоничной городской среды и повышению качества жизни в суровом северном крае. В экспозиции представлены работы как признанных мастеров, так и студентов профильных учебных заведений России.

Среди ключевых экспонатов:

— акварельные работы Ольги Беляевой, раскрывающие многогранную красоту Севера. Художница запечатлела сверкающий огнями вечерний Мурманск, отражённый в водах Кольского залива, суровую прелесть Терского берега и уютные зимние дворики. Техника акварели позволила передать тончайшие оттенки северной природы, а пастель — создать воздушное, туманное настроение;

— серия портретов пожарных, созданная студентами-дизайнерами под руководством заслуженного художника Российской Федерации Виталия Николаевича Бубенцова. Работы появились в результате сотрудничества с 12-й пожарной частью Мурманского филиала Государственной противопожарной службы. На портретах — сильные и волевые образы сотрудников МЧС;

— проектные работы дизайнеров из Мурманска, Москвы, Якутии, Санкт Петербурга и Пушкина. Авторы представили: концепции университета будущего, где функциональность сочетается с футуристическими формами; компьютерную графику на темы якутской мифологии и городских ландшафтов Мурманска; проекты смотровой площадки на озере Большой Вудъявр; идеи этнокультурного пространства в селе Ёна.

Все работы объединяет северная тематика. Авторы продемонстрировали глубокое понимание культуры Заполярья и перспектив развития Арктики. В произведениях отразилась не только уникальность арктической природы и её культурный код, но и индивидуальность каждого художника, вдохновлённого Севером.

Выставка «Арктическое искусство и дизайн» — это возможность увидеть, как современное искусство и дизайн осмысляют арктическую идентичность и вносят вклад в развитие региона.

