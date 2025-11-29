Сложно, но можно: в преддверии Нового года северяне смогут самостоятельно запастись живой ельюЛюдей тянет в море: до конца 2025 года завершат работы по первой обитаемой подводной станции Вангард, учёные протестировали гидрокостюм для защиты от акул
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.11.25 18:00

Арктика как источник вдохновения: в Мурманске открылась тематическая выставка

27 ноября в «AZIMUT Сити Отель» состоялось торжественное открытие выставки «Арктическое искусство и дизайн». Мероприятие объединило проектные и художественные работы, посвящённые уникальному культурному и природному наследию Арктического региона.

Выставка продемонстрировала, как визуальные особенности Арктики вдохновляют творцов на создание произведений, призванных способствовать формированию гармоничной городской среды и повышению качества жизни в суровом северном крае. В экспозиции представлены работы как признанных мастеров, так и студентов профильных учебных заведений России.

Среди ключевых экспонатов:

— акварельные работы Ольги Беляевой, раскрывающие многогранную красоту Севера. Художница запечатлела сверкающий огнями вечерний Мурманск, отражённый в водах Кольского залива, суровую прелесть Терского берега и уютные зимние дворики. Техника акварели позволила передать тончайшие оттенки северной природы, а пастель — создать воздушное, туманное настроение;

— серия портретов пожарных, созданная студентами-дизайнерами под руководством заслуженного художника Российской Федерации Виталия Николаевича Бубенцова. Работы появились в результате сотрудничества с 12-й пожарной частью Мурманского филиала Государственной противопожарной службы. На портретах — сильные и волевые образы сотрудников МЧС;

— проектные работы дизайнеров из Мурманска, Москвы, Якутии, Санкт Петербурга и Пушкина. Авторы представили: концепции университета будущего, где функциональность сочетается с футуристическими формами; компьютерную графику на темы якутской мифологии и городских ландшафтов Мурманска; проекты смотровой площадки на озере Большой Вудъявр; идеи этнокультурного пространства в селе Ёна.

Все работы объединяет северная тематика. Авторы продемонстрировали глубокое понимание культуры Заполярья и перспектив развития Арктики. В произведениях отразилась не только уникальность арктической природы и её культурный код, но и индивидуальность каждого художника, вдохновлённого Севером.

Выставка «Арктическое искусство и дизайн» — это возможность увидеть, как современное искусство и дизайн осмысляют арктическую идентичность и вносят вклад в развитие региона.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31382&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:30«Джуди». Художественный фильм (16+)23:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:55«Война под землей». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Дыра в кармане: банкротами за 10 месяцев стали 517,73 тысячи россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 3 копейки, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября и 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»