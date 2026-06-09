Арктика при свете полуночного солнца: летний турсезон в Мурманской области удивит разнообразием направлений и форматов

Догнать ночное солнце, покорить свою вершину, погрузиться в атмосферу советской эпохи или отправиться в тур по бездорожью – летний турсезон в Мурманской области удивит разнообразием новых направлений и форматов. О самых ярких предложениях предстоящего сезона вчера на оперативном совещании рассказала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

«Мурманская область уверенно закрепляет позиции одного из главных центров притяжения арктического туризма в стране, и предстоящее лето подарит нашим гостям десятки уникальных маршрутов и впечатлений, которых больше нет нигде», – подчеркнула Марта Говор.

В летнем сезоне 2026 года туроператоры региона делают ставку на уникальную атмосферу полярного дня: в период незаходящего солнца они предложат жителям и гостям региона необычные форматы отдыха. Так, на озере Имандра подготовлены новые водные маршруты: можно отправиться на прогулку под полуночным солнцем к местам стоянки викингов, посетить живописный остров Любви с заездом по Монче-губе или арендовать шлюпку с капитаном для составления собственного путешествия. Для любителей необычных гастрономических впечатлений разработан ночной круиз по Баренцеву морю: выход в море в полночь с наблюдением за китами и дегустацией арктической кухни, приготовленной шеф-поваром прямо на борту. Ещё одной яркой новинкой для периода полярного дня станет трёхдневная экспедиция «Арктическая Одиссея» в локации пограничной зоны: в сопровождении гида-историка туристы увидят белоснежные пляжи, солёное озеро и птичьи базары. Стремительно набирает популярность формат трансформационных туров. Они ориентированы на переосмысление жизненных ценностей и обретение нового взгляда на мир. В Мурманской области этим летом туристам предлагают арктические уединенные выезды с практиками тишины, гастрономические программы с приготовлением еды на костре, профориентационные выезды для подростков и экспедиции по местам боевой славы с экскурсоводом-поисковиком. Ещё одна яркая идея для полярного дня – джип-тур «Ночной вояж навстречу солнцу» в Хибинах. Он позволит продолжить активное знакомство с Заполярьем.

Стоит отметить, что в период полярного дня онлайн-сервис «Островок» предлагает всем туроператорам и агентам специальную скидку на бронирование отелей в Мурманской области. Таких договоренностей удалось достигнуть региональному Министерству туризма и предпринимательства.

Для караванеров, открывающих Кольский полуостров, разработан двухнедельный автотур от Белого до Баренцева моря. Маршрут позволяет за 14 дней увидеть всё многообразие региона: от поморских сёл Терского берега до суровых пейзажей Баренцева моря. Ключевые точки путешествия – Кандалакша, Апатиты, Кировск, Ловозеро, Мурманск и Териберка. Путешественники посетят каменный лабиринт «Вавилон», церковь Успения Пресвятой Богородицы, саамскую деревню «Самь-сыйт», музейно-выставочный центр «Апатит», Поморскую набережную, мемориальный комплекс «Долина Славы» и водопад из Малого Батарейского озера. На маршруте уже продуманы активности, объекты показа, точки питания, места для ночевок в кемпингах и на оборудованных стоянках, а его подробное описание доступно на Туристическом портале Мурманской области.

Министр Марта Говор подробно остановилась на наиболее ярких новинках предстоящего туристического сезона. Среди них – морское путешествие в заброшенный пограничный гарнизон «Тайны Кувшинской Салмы» и обновленные туры на полуострова Средний и Рыбачий; прогулки по Кольскому заливу на новом скоростном катере; исторический иммерсивный аудиоспектакль о визите Фиделя Кастро в СССР; хибинский сапсерфинг; путешествие по Териберке на квадроциклах «Росомаха» и квест «Сокровища Земли Тре» по главным достопримечательностям Умбы.

Летний турсезон сохранит и все знаковые предложения прошлых лет: путешествия на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы», морские экспедиции на Шпицберген и Землю Франца-Иосифа на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов», а также программы путешествий по Дальним Зеленцам с автотурами, квадросафари, дайвингом и рыбалкой. Напомним, Мурманская область также включена в семидневный железнодорожный круиз «Русский Север» и комбинированные туры «На встречу с Арктикой», стартующие из Санкт-Петербурга.

Пополнилась и коллекция штампов «Паспорта Полярника» – эксклюзивного атрибута арктического путешественника, подтверждающего пересечение полярного круга. В новом сезоне появились четыре отметки: романтичный штамп «На Севере с любовью» для обручившихся или поженившихся в Арктике, «Покорители Арктики» для участников морских круизов из Мурманска, «Арктический серфинг» для тех, кто поймал северные волны, и «Сувенир Арктики» для увозящих с собой частичку северной аутентичности. Штампы можно поставить в Туристском информационном центре и на ключевых объектах показа.

В летнем сезоне Мурманская область также остаётся территорией ярких событий. Среди самых зрелищных мероприятий ближайших трёх месяцев – традиционные Саамские игры в Ловозере (13 июня); День рыбака и приуроченный к нему гастрофестиваль в Мурманске (10-12 июля), трейловый забег на Кольской ветряной электростанции «ЭЛ5-Энерго Трейл» (18 июля); крупнейший в регионе семейный фестиваль под открытым небом «Имандра» в Мончегорске (22-23 августа); Гастро Индастри Фест в Никеле, обещающий сплав региональной кухни, индустриальной эстетики и музыкального шоу (29 августа); фестиваль спорта «Гольфстрим» (5 сентября).

Напомним, у всех путешествующих по Кольскому Заполярью есть возможность принять участие в IV Всероссийском конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений». Для этого необходимо снять короткометражный фильм продолжительностью до 8 минут о своём активном путешествии (без использования моторной техники), при этом автор должен обязательно появляться в кадре. Видео принимаются до 15 января 2027 года через сайт путешественникдв.рф до 15 января 2027 года. Главный приз за лучшее видео – 3 миллиона рублей, за победу в одной из номинаций – 1 миллион рублей, за второе место – 300 тысяч рублей, за третье – 200 тысяч рублей.

Вся информация о летних предложениях, маршрутах, турфирмах и гидах представлена на туристическом портале murmansk.travel, где также работает интерактивная карта достопримечательностей. Актуальные анонсы и вдохновляющие кадры публикуются в официальных сообществах в соцсети «ВКонтакте» и на площадке «MAX».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569150/#&gid=1&pid=1