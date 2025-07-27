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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.25 12:00

Арктика продолжает стремительно теплеть, но не останется полностью безо льда - учёные ААНИИ

С начала 1990-х температура воздуха в Арктике уверенно растёт. К 2020 году зимы стали теплее более чем на 4°C, а летом — на 2°C. В районах Северного морского пути потепление ещё сильнее: до +6°C зимой и почти +3°C летом.

После временного снижения температуры, в 2024 году снова наметился рост, который, по прогнозам учёных ААНИИ, может продолжиться до 2027 года.

Основная причина — приток тепла и влаги из более низких широт особенно из тропической Северной Атлантики. Эти океанические аномалии влияют на Арктику с задержкой в 2–3 года, так что повышение температуры воздуха здесь в ближайшие годы — почти неизбежно.

Парадоксально, но даже при рекордной глобальной температуре в 2023–2024 годах в Арктике не наблюдалось аналогичной аномалии. Учёные связывают это с тем, что глобальное потепление началось с тропических океанов и ещё не полностью «дошло» до высоких широт.

А как же лёд?

Несмотря на общее потепление, Арктика не останется полностью безо льда.

С 1996 по 2010 годов площадь летнего льда сократилась в 8 раз. В последующие годы площадь льда колебалась вблизи этого уровня.

По расчётам климатологов, к 2050 году ледовые условия на трассе Севморпути в период с августа по октябрь будут более лёгкими, чем в настоящее время. Но даже в самый «лёгкий» год акватория арктических морей будет освобождаться ото льда только в летний период - с августа по октябрь.

И хотя значительная часть Северного морского пути в течение летнего периода сейчас освобождается ото льдов, на трассе могут сохраняться локальные зоны сплоченного льда. Осенью наблюдается аномально быстрое замерзание акватории морей и несмотря на небольшие толщины льда в этот период судоводители не смогут обойтись без помощи ледоколов.

Арктика меняется. Потепление необратимо влияет на климат, навигацию и экологию региона. Понимание этих процессов — ключ к адаптации и планированию будущего, считают учёные ААНИИ.

 

 

 

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247839%2Fwall-165713521_6344

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