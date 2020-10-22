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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.20 10:45

Арктика сегодня становится благоприятным для инвестирования регионом - Михаил Мишустин

В рамках рабочего визита в Мурманск председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вчера провёл встречу с инвесторами Арктической зоны РФ. В разговоре «без галстуков» приняли участие вице-премьер – председатель Госкомиссии по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители предпринимательского сообщества – бенефициары и потенциальные резиденты Арктической зоны РФ.

Открывая встречу, председатель правительства России отметил, что Арктика сегодня становится благоприятным для инвестирования регионом.

«Я по поездкам в регионы вижу, как люди хотят улучшить свои условия существования, сделать комфортным проживание, помогать тем, кто живёт в этом крае. И такие встречи в формате открытого диалога нам очень важны, потому что мы от вас узнаём, что необходимо сделать государству, чтобы помочь вам, населению, коренным жителям Севера», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Премьер-министру были представлены проекты в самых различных сферах деятельности – рыбопререработке и аквакультуре, туристическом и гостиничном бизнесе, добыче полезных ископаемых, образовании, медицине.

Генеральный директор ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Терский Берег» Сергей Вильшанский обратился к председателю правительства с просьбой распространить дальневосточный опыт электронной системы предоставления рыбоводных участков на прибрежные рыбопромысловые участки в Арктике. Михаил Мишустин поддержал предложение и пообещал дать соответствующее поручение коллегам.

Интерес высокого гостя вызвал образовательный проект «Семейная школа ГАЛИЛЕО» Натальи Ломакиной по созданию центра поддержки детей с нарушениями развития, здоровья и инвалидностью, находящихся на семейном обучении. Михаил Мишустин обратился к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой подыскать для проекта подходящее помещение. Глава региона заверил, что «Семейная школа» будет поддержана на региональном уровне.

«Мы обязательно поможем Наталье Юрьевне и другим людям, которые хотят изменить качество жизни на Севере, во всём, что зависит от региональных властей. Могу только спасибо сказать за такую проактивность и желание менять мир вокруг себя!», – подчеркнул Андрей Чибис.

Среди иных проектов, представленных на встрече, – панорамный ресторанный комплекс ООО «Тирвас» на горе Айкуайвенчорр, инфраструктура для наблюдения за северным сиянием Татьяны Ефремовой, проект возрождения добычи слюды в Ковдоре ООО «Флогопит» и ряд других.

«Абсолютно уверен, что ваши инициативы обязательно реализуются. Я хочу пожелать вам успеха. Мы обязательно будем помогать всем вам, потому что именно вы – те люди, которые создают будущее в Арктике. У вас всё получится!», – подытожил встречу Михаил Мишустин, сообщает региональное Министерство информационного развития.

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