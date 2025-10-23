«Арктика в цифрах 2025»: эволюция российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпох

Комиссия Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса опубликовала новый аналитический сборник «Арктика в цифрах 2025». Комиссия проводит масштабную аналитическую и научно-исследовательскую деятельность для всестороннего анализа арктических территорий и формирования базы знаний о Российской и зарубежной Арктике.

Новый аналитический сборник посвящён развитию Российской Арктики и охватывает широкий спектр вопросов – от исторических этапов освоения северных территорий до актуальных стратегий развития ключевых населённых пунктов макрорегиона. Особое внимание в сборнике уделено пятивековой истории Северного морского пути и его значению для развития Арктики и России.

«Особое внимание мы уделили развитию Северного морского пути, его пятивековой истории и значению для России. Вы сможете проследить все эпохи: от первых попыток пройти сквозь льды до наших дней, когда каждый год приносит новые рекорды по грузообороту и вводятся в эксплуатацию самые современные модели ледоколов. Отдельно освещён советский период, когда закладывалась инфраструктурная основа этой ключевой арктической транспортной артерии страны», – прокомментировал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, председатель комиссии.

Сборник прослеживает эволюцию российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпох — от времён первопроходцев до современности. Отдельно освещён советский период, когда формировалась инфраструктурная база будущей ключевой транспортной магистрали. Издание анализирует развитие Северного морского пути как составной части Трансарктического коридора, представляя детальную информацию о грузопотоках и систематизированные данные об истории и современном состоянии российского ледокольного флота.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, значительная часть материалов посвящена перспективам развития опорных населённых пунктов Российской Арктики, которые формируют опорный каркас макрорегиона и обеспечивают реализацию стратегических задач страны на северных территориях.

Аналитический сборник «Арктика в цифрах 2025» находится в открытом доступе по ссылке.

Фото: https://nashsever51.ru/researches/