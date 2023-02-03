«Арктика» завершила первую в 2023 году выездную серию матчей

Молодёжный хоккейный клуб «Арктика» завершил выездную серию матчами с «Юнисон-Москва». За прошедшие девять дней это были 5 и 6 игры для заполярной команды.

В первой встрече «Арктика» уступила москвичам со счётом 3:1. Единственную шайбу в ворота хозяев площадки забросил Никита Корзов с передач Ивана Алейнера и Даниила Сибгатуллина. Во втором матче команда показала неимоверную волю к победе. Основное время игры закончилось со счётом 3:3: две шайбы забил Виктор Васин, ещё одну – Александр Таранец. Овертайм также не выявил победителя, поэтому исход встречи, как и на ледовой арене Брянска, решила серия буллитов. Иван Филин дважды поразил ворота ХК «Юнисон-Москва», обеспечив заполярному клубу победу со счётом 3:4.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после 31 игры клуб «Арктика» набрал 33 очка, продолжая занимать 6 строчку турнирной таблицы. Сейчас команда – на пути в Мурманск, но уже 14 февраля их ждёт очередная серия выездных матчей. 14 и 15 февраля «Арктика» сыграет с ХК «Динамо-576», 18 и 19 февраля – с ХК «Динамо-Юниор».

Фото: https://gov-murman.ru