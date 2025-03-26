Арктика: зона сотрудничества и конфронтации

26–27 марта 2025 года в Мурманской области проходит Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» – одно и самых масштабных деловых событий в России. Главной темой форума станет развитие Северного морского пути. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отмечает, что СМП — это не просто кратчайший маршрут, связывающий Восток и Запад, а стратегический актив Российской Федерации. В последние годы активно ведётся работа над тем, чтобы СМП стал конкурентоспособным на международной арене: строятся новые порты, развивается логистика, а в перспективе — расширение атомного ледокольного флота для круглогодичной навигации. Расширение флота – это в том числе новые инвестиции для региона, а для страны – это база национальной и продовольственной безопасности.

В рамках МАФ пройдёт совместное заседание комиссий Государственного Совета России, где планируют детально обсудить формирование национального проекта по развитию Арктики и Северного морского пути.

Арктика! Как много скрыто в этом слове

Арктика. Это слово всё чаще встречается в выпусках информационных агентств, в выступлениях отечественных и зарубежных политиков. Внимание к этому региону мира не случайное. Арктика имеет огромное значение с точки зрения перспектив экономического развития, в военно-стратегическом отношении, а с учётом наличия у России атомного ледокольного флота и строительства ледоколов рядом стран, таких как Китай, США, Канада, Финляндия, потеплением и таянием льдов Северный морской путь приобретает всё большее значение, как кратчайший путь из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Интерес к арктическому региону возрос после заявлений президента США Дональда Трампа о желании сделать Канаду 51-ым штатом Соединенных Штатов Америки и прикупить Гренландию, находящуюся под протекторатом Дании.

Арктика - за этим географическим названием скрываются окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан, прилегающие части Атлантического и Тихого океанов общей площадью 27 млн. км2. Арктика – это 13 морей, 6 из которых Баренцево, Белое, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское омывают берега России.

Арктика поделена на пять секторов между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. В соответствии с Конвенцией о морском праве, принятой в 1982 году, акватория государств распространяется лишь на арктический шельф, а внешельфовая зона является международной. Россия присоединилась к этому соглашению в 1997 году. По новой конвенции территориальными объявляются 12 миль прибрежной зоны, а экономической территорией - 200 мильная зона вдоль побережья.

8 стран - Россия, Канада, Дания (через Гренландию), Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, США - входят в Арктический совет.

Правда, и США, и Россия считают, что в Арктический совет не должны входить «околоарктические» государства, такие, как Исландия, Швеция и Финляндия, а также стремящийся в этот совет Китай, Бывший госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что есть только арктические и неарктические государства, третьих нет.

Принять участие в освоении природных богатств Арктики хотели бы, кроме Китая, Индия, ОАЭ, Южная Корея, Бразилия, Сингапур, Турция, Япония, Великобритания, Германия, Италия. Эти страны не только проводят научные исследования за Полярным кругом, но и открыто заявляют о своих экономических и политических интересах в Арктике.

Следует отметить, что Россия активно сотрудничала с западными компаниями в реализации арктических проектов до введения санкций. В российских нефтегазовых арктических проектах участвовали компании из США «ExxonMobil» и «ConocoPhillips», норвежские «Statoil» и «Norsk Hydro» (Eguinor), финская «Fortum», французская «Total», германская «Rurgas», ныне «Uniper», компании из Великобритании и Нидерландов «Shell» и «BP», итальянская «Eni».

Сегодня отечественные компании осуществили разворот на Восток. К примеру, в проекте компании «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭК» сотрудничает с китайскими «CNPC» и «CNOOC». Более того, к примеру, «НОВАТЭК» и «Газпром нефть» договорились о создании совместного предприятия для работы на арктическом шельфе, объединив усилия и финансовые ресурсы. К тому же, Россия за последние 10 лет, с момента введения санкций, реализовала программу импортозамещения. В кулуарах «Российской энергетической недели 2024», проходившей в Москве, вице-премьер правительства России Александр Новак заявил: «Россия заместила 90% видов оборудования в нефтяной отрасли, из 2000 единиц осталось заменить ещё около 200». Так, если в 2014 году закупалось 40% оборудования, то сейчас 6-8%. Обойдёмся и без западных стран.

Кладовая полезных ископаемых

Арктика – это огромные запасы полезных ископаемых, которые сосредоточены не только на суше, но и на шельфе арктических морей. По данным Геологической службы США, запасы нефти и газа составляют 90 миллиардов баррелей, которых при нынешнем уровне потребления хватит всему человечеству на 145 лет.

Сухопутные арктические владения России 4,8 млн км2 – это 28% всей территории России, где в девяти субъектах проживают 2,6 миллиона человек - менее 2% населения России, но более 40% всего населения Арктики.

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, Арктика обеспечивает 11% национального дохода России, здесь создается 22% общего объёма российского экспорта.

Добываемые в Арктике полезные ископаемые и прогнозные ресурсы составляют основную часть минерально-сырьевой базы России. По оценкам Российской академии наук, в арктической зоне содержится 40% золота, 60% нефти, до 90% газа, 90% хрома и марганца, 47% платиновых металлов, 100% коренных алмазов. Общая стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 триллионов долларов. Здесь сегодня добывается 100% алмазов, сурьмы, апатитов, редкоземельных металлов, 95% газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и нефти.

Что касается арктического шельфа России, который богат запасами полезных ископаемых, и, прежде всего, нефтью и газом, то он составляет 4,1 млн км2. Он прирастёт ещё на 1,2 млн км2. В 2023 году подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность 1,2 млн км2 шельфа к продолжению континентального шельфа России. На шельфе России содержится 17 млрд тонн нефти и 85 триллионов м3 газа, что является стратегическим резервом минерально-сырьевой базы нашей страны.

Сегодня в прибрежной арктической зоне Российской Федерации активно работают компании «Газпром», «Роснефть», «НОВАТЭК», «Лукойл», «Газпром нефть», «Норильский Никель». Здесь введены в строй морские терминалы «Варандей» компании «Лукойл» и «Ворота Арктики» компании «Газпром нефть», добывает нефть МЛСП «Приразломная», а «Газпром» ведёт строительство ледостойкой платформы ЛСП «А» для добычи газа на месторождении «Каменомысское море» в Обской губе. «НОВАТЭКом» построен порт Сабетта, завод «Ямал СПГ» и две очереди проекта «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан с терминалом отгрузки СПГ «Утренний».

«Роснефть» реализует крупномасштабный проект «Восток Ойл» со строительством порта «Бухта Север». Реализуются проекты на полуострове Таймыр по добыче угла. Здесь возникнет целый промышленный кластер на базе Сырадасайского месторождения угля с запасами 5,7 миллиарда тонн коксующихся марок.

Добыча полиметаллических руд планируется на Павловском месторождении острова Южный Архипелага Новая Земля. В Мурманске «НОВАТЭКом» построен крупнейший Цент строительства крупнотоннажных морских сооружений, и планируется строительство завода «Мурманск СПГ». Активно развивается порт «Лавна», мощностью 18 миллионов тонн, планируется строительство белорусского порта «Морской терминал «Ворота Арктики». Создание глубоководного порта планируется в Архангельске.

На Чукотке реализуется проект по освоению Баимской рудной зоны с запасами меди, занимающими третье место в мире и четвертое по запасам золота. Здесь планируется установить в дополнение к ПАТЭС «Академик Ломоносов» ещё 4 ПАТЭС.

В марте 2018 года был принят закон «Об арктической зоне Российской Федерации». В октябре 2021 года определен перечень опорных населённых пунктов российской Арктики, в который включили 131 населённый пункт.

На территории арктических регионов реализуется 795 проектов.

Связующая морская транспортная артерия

Огромную роль в развитии арктического региона России, в освоении богатств Арктики, в обеспечении Северного завоза, вывоза углеводородного сырья и СПГ, транзитных морских перевозок играет Северный морской путь. Разворот экономической стратегии России на сто восемьдесят градусов в сторону арктического фасада был сделан 5 апреля 2000 года, во время визита Владимира Путина в Мурманск и проведения совещания на борту атомного ледокола «Россия», посвящённого развитию арктического региона и реанимации Севморпути. Это совещание предопределило события на несколько десятилетий вперед.

«Северный морской путь, атомные ледоколы и будущее России неразрывно связаны между собой», - эти слова, записанные в книге почётных посетителей атомного ледокола «Россия» 5 апреля 2000 года Президентом России Владимиром Путиным, стали пророческими. Вряд ли кто-либо в те непростые для экономики России годы мог предположить, что в 2024 году через Северный морской путь будет перевезено более 37 миллионов тонн грузов.

В 2024 году поставлен рекорд транзитного грузопотока. Он составил 3 миллиона тонн.

Ситуации на Севморпути за последние полтора десятилетия изменилась кардинально.

Динамика роста грузоперевозок по Севморпути:

Год Всего перевезено грузов по СМП тысяч тонн Через морские порты Арктики тысяч тонн Транзитные перевозки тысяч тонн 2011 3258 2424 834 2012 3876 2676 1200 2013 3914 2738 1176 2014 3982 3708 274 2015 5431 5392 39 2016 7479 7265 214 2017 9931 9737 194 2018 20180 19689 491 2019 31604 30907 697 2020 32970 31689 1281 2021 34850 32850 2000 2022 34117 33917 200 2023 35000 33873 2127 2024 37900 34900 3000

Это связано с активизацией хозяйственной деятельности на арктическом шельфе и в приарктических регионах. Сегодня СМП – это, единственный и экономически вполне реальный путь к природным кладовым российского Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Роль СМП как национальной транспортной коммуникации заключается в том, что этот путь является важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего Севера и связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными районами страны. СМП объединяет в единую транспортную сеть крупнейшие речные артерии Сибири.

Северный морской путь даёт России невероятные коммерческие и стратегические преимущества. СМП позволяет сократить маршрут между Шанхаем и Роттердамом по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал на 2,8 тысячи морских миль, т.е. на 22%. Снижение транспортных расходов в этом случае составляет 40%.

В 2024 году по СМП перевезено 37,9 миллиона тонн грузов. Выполнено 92 транзитных рейса, с перевозкой более 3 миллионов тонн грузов. Не грех вспомнить, что в 1985 году было перевезено по СМП всего 38 тысяч тонн грузов. В 2000 году транзит достиг нулевого показателя.

Лучший показатель перевозки народнохозяйственных грузов по СМП был достигнут в 1986 году и составил 6455 тысяч тонн. В 1996 году он упал до 1800 тысяч тонн. Показатель 1986 года удалось превысить лишь в 2016 году, перевезя 7200 тысяч тонн грузов.

В ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» в 2024 году было подано 1312 заявок на плавание по СПМ. 2024 год стал знаменателен и тем, что по СМП за 6 суток прошёл самый большой контейнеровоз «Flying Fish-1», длиной 294 метра, шириной 32,2 метра, осадкой 12,3 метра, водоизмещением 66,7тысячи тонн и вместимостью 4843 ТЕU. Средняя скорость плавания по СМП составила 15,5 узла. Убедившись в безопасности плавания, китайская компания «Safetrans Line» планирует использовать «Flying Fish-1» для плавания по СМП.

Атомными ледоколами ФГУП «Атомфлот» выполнено 976 ледокольных проводов транспортных судов.

Преимущества СМП по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал заключается и в расходах на судовое топливо. Танкер, в зависимости от дедвейта потребляет от 90 до 380 тонн топлива в сутки. Несложно подсчитать, сколько придётся израсходовать топлива за 19 дополнительных суток плавания. Не стоит забывать и об опасности плавания по Красному морю, где торговые суда подвергаются обстрелам хуситов и нападениям пиратов. С учётом всех этих преимуществ всё большее внимание иностранные судоходные компании уделают Севморпути.

Сегодня США и ряд западных стран требуют от России сделать СМП международным. А ведь в конце 80-х годов Михаил Горбачев предлагал сделать СМП международной морской транспортной артерией. Тогда партнёрами выступили Япония и Норвегия. По предложению Горбачева нашей стране оставалась бы 12 мильная экономическая зона, а все остальное пространство становилось бы международными морскими водами. Однако Запад затянул оформление проекта, и окончательно международный статус СМП в 2001 году не был утверждён. К тому времени власть в России изменилась, а в 2008 году проект «Международный Севморпуть» был остановлен.

С начала 90-х годов проводились исследования возможности использования СМП для международного судоходства. Пример тому проект «INSROP» с участием 470 учёных и специалистов из 14 стран, в ходе которого организовывались транзитные коммерческие рейсы. В октябре 1995 года в Токио состоялся международный симпозиум «Северный морской путь: будущее и перспективы».

В 1997-1998 годах был реализован международный проект Европейской комиссии по транспорту «ARCDEV» – «Арктический демонстрационный рейс», чтобы доказать возможность круглогодичной навигации и транзит в западной части СМП. По оценке ООН, на СМП можно было ежегодно перевозить 7,6 миллиона тонн транзитных грузов.

В начале 2000-х годов японскими организациями была осуществлена вторая фаза исследований СМП, ставшая продолжением «INSROP» и направленная на изучение восточной части российской Арктики JANROP Phase II.

В 2003-2005 годах при финансовой поддержке Евросоюза осуществляется международный проект по транспортировке нефти и газоконденсата из месторождений российской Арктики ARCOP.

Транзитные перевозки иностранных грузов сдерживало то, что большинство крупных контрактов по перевозке грузов из Европы в страны АТР предполагали конкретный маршрут транспортировки.

А в это время в России начался процесс разработки проекта Концепции развития СМП. В июне 2014 года правительство России утвердило новую редакцию Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. И именно в этот период против России начали вводить санкции. В 2016 году Наша страна меняет свой арктический курс и сосредотачивается на развитии внутренних перевозок по СМП, а также реализации крупных энергетических и горнодобывающих проектов. С каждым годом росла грузовая база, которая к 2024 году достигла почти 40 миллионов тонн.

С 2024 года на Северном морском пути началась круглогодичная навигация. Ледовую проводку по СМП обеспечивают мелкосидящие атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач», линейные атомные ледокола «50 лет Победы» и «Ямал», атомные ледоколы проекта 22220, построенные на Балтийском заводе «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Спущен на воду атомный ледокол «Чукотка», заложен атомный ледокол «Ленинград», а за ним последует атомный ледокол «Сталинград». В стадии строительства ледокол проекта 10510 «Лидер», который получит имя «Россия». На Дальневосточном заводе «Звезда» строятся танкеры и суда-газовозы усиленного ледового класса.

Утверждён правительством и план развития Севморпути до 2035 года. Общий объём финансирования реализации плана развития СМП может составить 2 триллиона рублей. Кроме этого, к 2035 году частные инвесторы могут вложить ещё 15,6 триллиона рублей.

По оценке Минприроды РФ 44,2 миллиарда рублей придётся направить на создание группировки спутников для отслеживания погоды и ледовой обстановки на Севморпути.

Вдоль Севморпути планируется создать семь аварийно-спасательных звеньев (в Архангельске, Мурманске, Сабетте, Диксоне, Тикси, Анадыре, Певеке), оснащённых вертолётами Ми-8 и Миз-38 в арктическом исполнении.

В 2023 году начата прокладка Волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока.

Арена жёсткого противостояния

Арктика уже стала ареной жёсткого противостояния. В октябре 2022 года США приняли новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике до 2032 года под названием «Regaining Arctic Dominance» («Возвращение господства в Арктике»). План включает планы по усилению военного присутствия США в Арктике, а главными угрозами объявлены Россия и Китай.

Неслучайно 45 президент США Дональд Трамп озвучил идею присоединения к США в качестве 51 штата Канады и контроля над Гренландией. В случае реализации этих планов позволит Америке контролировать половину территории Арктики и Северо-Западный проход, доступ к природным ресурсам. Ведь на этом острове есть запасы 43 из 50 полезных ископаемых, а запасы нефти составляют 52 миллиарда баррелей, около 3% мировых разведанных запасов. Гренландия богата запасами цветных и редкоземельных металлов.

Эту идею Дональд Трамп выдвигал ещё в 2019 году. Попытка покупки Гренландии не удивительна, ведь 40% современной территории США – результат купли-продажи. Территория штата Луизиана была куплена у Наполеона в 1803 году. В 1867 году США купили у России Аляску за 7,2 миллиона долларов. Тогда же госсекретарь США Уильям Сьюард рассматривал вопрос о покупке Гренландии и Исландии. У Испании была куплена Флорида, выплачены компенсации за захваченные в ходе американо-мексиканской войны часть штатов Техас, Верхняя Калифорния, Нью-Мексико, Аризона. Да, и у Дании в 1917 году США купили за 25 миллионов Датскую Вест-Индию – свою часть Виргинских островов. В 1946 году президент США Гарри Трумэн предлагал Дании купить Гренландию за 100 миллионов долларов.

В 1953 году США основали на острове военную базу в Туле (ныне Питуффик), которая стала частью системы о предупреждения о ракетном нападении. В Гренландии американцы намеревались реализовать проект «Ледяной червь» - строительство в ледяной толще ядерной базы с 600 межконтинентальных баллистических ракет, которые перемещались бы по железнодорожным путям, проложенным в ледовых тоннелях между 2100 пусковыми шахтами. Правда, проект не был реализован, и в 1967 году закрыт.

Сейчас же Гренландия привлекает США наличием редкоземельных металлов, которых в её недрах содержится 38 миллионов тонн, что составляет 12% общемировых запасов. Эти полезные ископаемые тем более важны, что 80% редкоземельных металлов поступает из Китая.

Согласится ли с этим Дания и жители Гренландии? Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продаётся, выделив для укрепления обороны этого острова 1,5 миллиарда евро на закупку двух патрульных кораблей, двух БПЛА дальнего действия в качестве разведчиков, и двух собачьих упряжек.

Премьер-министр острова Муте Эгеде заявил, что Гренландия стремится к независимости, но не рассматривает продажу.

Чтобы прощупать настроение островитян, Гренландию посетил 7 января 2025 года сын Дональда Трампа.

Избранный президентом США Дональд Трамп не прочь сделать Канаду 51-м штатом, что позволит беспрепятственно пользоваться Северо-Западным проходом – морским путем через Канадский Арктический архипелаг из Атлантического в Тихий океан.

«Арктика может пережить лето без льдов уже в 2030 году, и потеря льдов приведёт к оживлению арктических морских путей и повышению доступности подводных ресурсов», - отмечал помощник главы Пентагона по арктическим вопросам Айрис Фергюсон.

Дональд Трамп в свою бытность президентом США подписал «Меморандум о защите национальных интересов США в регионах Арктики и Антарктики», рассчитанный до 2029 года, который предусматривает строительство атомных ледоколов с оборонительным вооружением. Остаётся в силе директива Джорджа Буша-младшего от 9 января 2009 года. В ней записано: «США имеют широкие и фундаментальные интересы безопасности в Арктическом регионе и готовы действовать там либо индивидуально, либо во взаимодействии с другими государствами с целью защиты указанных интересов».

На данный момент США имеют три тяжёлых ледокола» два типа Polar и Healy, а также 9 ледоколов буксирного типа. Выходить в море могут лишь два линейных ледокола – «Polar Star», построенный ещё в 1976 году, и «Healy», вошедший в строй в 1999 году.

В 2017 году стартовала программа составления плана строительства новых ледоколов. В 2019 году компания «VT Halter Marine» получила контракт на проектирование и строительство головного ледокола PSC, а затем ещё двух однотипных ледоколов со сроками сдачи ледоколов заказчику в 2024-ом, 2026-ом и 2027 годах. Однако, утратив компетенции в судостроении, США вряд ли получат эти ледоколы в срок. Неслучайно в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне США, Канада и Финляндия сформировали консорциум под названием «Icebreacer Collaboration Effort» или «ICE pact» по совместному строительству ледоколов.

У США и стран блока НАТО есть и экономические интересы. К примеру, Норвегия намеревается увеличить поставки газа из Арктики в европейские государства за счёт разработки месторождений в Баренцевом море и запуска нового СПГ производства.

Министерство энергетики США одобрило проект стоимостью 39 миллиардов долларов по экспорту СПГ из Аляски под названием «Alaska Gasline Development Corp» («Аляска СПГ»), чтобы составить конкуренцию России на азиатском рынке. В строй «Аляска СПГ» планируется запустить в 2030 году.

США и страны НАТО наращивают и военные приготовления в Арктике.

На авиабазе США на Аляске в дополнение к самолётам F-16 и F-22 размещены самолёты и F-35А. Здесь проводятся учения «Арктик Вариор» с участием ВВС США и Канады.

Американцы совершенствуют свою систему противоракетной обороны, прекрасно понимая, что сбить российскую баллистическую ракету проще во время старта и на разгонном участке полёта. Именно поэтому в Норвегии в интересах ПРО построена РЛС «Глобус 3», а в случае необходимости в Норвежское и Баренцево море могут прийти эсминцы УРО с системами ПРО ракет-перехватчиков SM-3. С учётом того, что большая часть экономической зоны России – это нейтральные воды, то США имеют право разместить там свои боевые корабли с системами ПРО.

Негативным для России развитием событий стало присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, что привело к увеличению границы НАТО и России с 1215 до 2600 километров, а командующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен в апреле 2024 года призвал «надежно удержать» Россию от нападения на НАТО в Арктике. Странами НАТО ведётся активная милитаризация Арктики. Сегодня здесь расположено около 50 объектов военной инфраструктуры этого военно-политического блока. В их числе 22 аэродрома, 23 военно-морские базы, пункты базирования, мощные радиолокационные станции. Аэродромы Норвегии и Финляндии, их воздушное пространство активно осваиваются стратегической авиацией США, а в норвежскую военно-морскую базу близ Тромсе постоянно заходят американские и английские атомные подводные лодки. На территории этих стран на постоянной основе проводятся крупномасштабные учения стран блока НАТО с привлечением десятков тысяч военнослужащих и развертыванием огромного количества военной техники. Среди них «Единый трезубец», «Холодный ответ», «Стойкий защитник».

В марте 2023 года состоялись крупномасштабные учения «Joint Viking 2023» с участием 20 тысяч норвежских военных и военнослужащих ещё 8 стран, включая США, Канаду, Германию, Францию.

В ходе учений «Nordic Response 2024» в Норвегии, Швеции и Финляндии отрабатывались наступательные операции против России. В учениях приняли участие 20 тысяч военнослужащих из 14 стран, более 100 самолётов и 50 кораблей.

Ещё более масштабными были учения «Steadfast Defender 2024» с участием 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран НАТО, которые проводились в Восточной Европе.

России приходится отвлекать серьёзные ресурсы на обеспечение своей безопасности в арктическом регионе.

«Снежный дракон» стремится в Арктику

Интерес к Арктике проявляют не только 8 государств, входящих в Арктический совет, но и Китай. В 2018 году Китай официально объявил себя «околоарктическим государством», и имеет полное право на использование ресурсов региона, а также участие в управлении им. КНР планирует проводить разведку и добычу нефти, газа и минеральных полезных ископаемых, использование морских транспортных путей.

Ещё в 2010 году сотрудник Даляньского морского университета Ли Чженфу отмечал: «Тот, кто получит контроль над арктическим маршрутом, будет контролировать новый путь мировой экономики».

Учитывая государственную поддержку, наличие огромных финансовых ресурсов, мощную судостроительную промышленность, нет сомнения, что в ближайшие годы у Китая появятся новые мощные атомные ледоколы.

В своё время китайский контр-адмирал в отставке Инь Чжо сказал: «Арктика принадлежит всем людям мира, так как ни одна нация не обладает суверенитетом над ней». Китай, сказал он, должен также иметь долю ресурсов региона.

Чтобы решать эти задачи нужны ледоколы. И Китай активно работает в этом направлении, приступив к строительству атомного ледокола, который станет третьим после двух дизель-электрических «Суэлун-1» и «Суэлун-2». Компания «China General Nuclear Power Group» планирует к 2025 году завершить строительство атомного ледокола, оснащённого двумя ядерными установками, водоизмещением 30 тысяч тонн, длиной 152 метра, шириной 30 метров, осадкой 18 метров, способного преодолевать двухметровые ледовые поля. С помощью этого ледокола на глубоководном аппарате планируется отправить китайских исследователей на дно Северного Ледовитого океана.

«Суэлун-2» («Снежный дракон-2») собственной постройки, водоизмещением 14 тысяч тонн, имея два «Азипода», может преодолевать льды толщиной до 1,5 метра.

В январе 2018 года Госсовет КНР издал первую Белую книгу по политике в Арктике, о намерении создать торговые маршруты в рамках инициативы «Полярный шелковый путь». Заявлено и о намерении добывать в Арктике нефть и газ. Китай наметил пять опорных портов в Арктике – Мурманск, Архангельск, Сабетту, Тиски и Уэлен.

Китай хотел бы проводить свои суда по СМП собственными ледоколами, разработать выгодную ценовую политику ледокольного обеспечения, чтобы заниматься проводкой по СМП судов других стран. Во избежание конфликтов с Россией КНР хотела предложить идею создания совместной компании по управлению СМП. Более того, в 2014 году Китай планировал создать совместное с Россией Арктическое пароходство. Но против этой идеи выступила не только Россия, но и Япония, и Норвегия.

Идея интернационализации СМП рассматривалась руководством России как угроза и прилагались все усилия для противодействия ей.

В этих условиях Россия просто обязана быть готовой к противодействию возможным угрозам, которые могут возникнуть в Арктике.

Юрий БАНЬКО.

Фото: https://en.topwar.ru/154695-glava-minprirody-rasskazal-o-reakcii-v-oon-na-zajavku-rf-po-arkticheskomu-shelfu.html