«Арктикуголь» планирует в 2023 году создать центр обслуживания морских судов в порту Лонгйир (Шпицберген)

Компания «Арктикуголь» намерена расширить деятельность на Шпицбергене за счёт развития морской и туристической инфраструктуры. В 2023 году планируется создать центр обслуживания морских судов в порту Лонгйир. Об этом рассказал генеральный директор ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» Ильдар Неверов во время форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

Как пишет 1sn.ru, по его словам, проект ориентирован на туристическое судоходство, которое пользуется международным спросом. «Ежегодно Шпицберген посещают 100 тысяч туристов, а в порты архипелага совершается порядка 800 судозаходов», — отметил Ильдар Неверов, добавив, что компания рассчитывает на обслуживание всего потока круизных судов, прибывающих в порт Лонгйир.

В рамках проекта «Арктикуголь» планирует обустроить причалы, оснастив их «мощными причальными системами». Кроме того, по его словам, будет модернизирована туристическая инфраструктура с опорой на опыт арктического строительства компаний «Норникель» и «НОВАТЭК». Кроме того, планируется провести модернизацию добывающего производства.

Фото: https://arcticugol.ru/index.php/o-shpitsbergene/fotogalereya/category/3-prirodashpitsbergena