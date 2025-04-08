Армейская авиация успешно отработала по позициям ВСУ в курском приграничье

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 7 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево, Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Группа ударных вертолётов Ми-28нм и Ка-52м в сопровождении вертолётов Ми-8ПСГ выполнила задачи по поддержке наземной группировки войск.

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil