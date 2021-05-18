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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.21 12:30

«Армейский рывок», или Сотрудник регионального УФСИН достойно выступил на турнире по гиревому спорту

В выходные дни в Кандалакше состоялся городской турнир по гиревому спорту, посвященный Дню памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. На турнире выступали спортсмены со всей Мурманской области. Среди многочисленных участников соревнований был и сотрудник ИК-16 УФСИН России по Мурманской области Николай Пономарёв, серьёзно увлечённый данным видом спорта.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, Николай выступал в дисциплине «Армейский рывок» в весовой категории +95 кг. В этой весовой категории мужчин в возрасте 19-40 лет на помост вышли одиннадцать спортсменов.

Николай Пономарёв выполнял рывок гири весом 24 кг поочередно одной и другой рукой с неограниченным количеством перехватов, и с результатом 220 рывков занял достойное пятое место, уступив лишь гиревикам, которые за регламентные 12 минут выполняли упражнение с гирей весом 32 кг.

По признанию Николая, он результатом доволен, но настроен активно тренироваться, чтобы на следующем турнире по гиревому спорту быть уже в числе призёров.

 

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