«Армейский рывок», или Сотрудник регионального УФСИН достойно выступил на турнире по гиревому спорту

В выходные дни в Кандалакше состоялся городской турнир по гиревому спорту, посвященный Дню памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. На турнире выступали спортсмены со всей Мурманской области. Среди многочисленных участников соревнований был и сотрудник ИК-16 УФСИН России по Мурманской области Николай Пономарёв, серьёзно увлечённый данным видом спорта.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, Николай выступал в дисциплине «Армейский рывок» в весовой категории +95 кг. В этой весовой категории мужчин в возрасте 19-40 лет на помост вышли одиннадцать спортсменов.

Николай Пономарёв выполнял рывок гири весом 24 кг поочередно одной и другой рукой с неограниченным количеством перехватов, и с результатом 220 рывков занял достойное пятое место, уступив лишь гиревикам, которые за регламентные 12 минут выполняли упражнение с гирей весом 32 кг.

По признанию Николая, он результатом доволен, но настроен активно тренироваться, чтобы на следующем турнире по гиревому спорту быть уже в числе призёров.