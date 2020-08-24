«Армия-2020» на Северном флоте – экскурсии, выставки техники и танковое шоу

Выставки военной техники, экскурсии на боевые корабли и танковое шоу организуют в ходе форума «Армия-2020», который пройдёт с 27 по 29 августа в нескольких гарнизонах Северного флота на территории Мурманской области.

27 августа состоится торжественное открытие региональной программы форума в главной базе Северного флота Североморске. Традиционно оно пройдет на плацу соединения надводных кораблей с участием командования флота и военнослужащих гарнизона. Для жителей и гостей флотской столицы с 10 до 18 часов три дня подряд будут работать выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия и корабельных средств поражения, военной формы и специального, водолазного и горного снаряжения, спецсредств и амуниции военной полиции.

Среди экспонатов будут выставлены беспилотные летательные аппараты, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», пусковая установка системы С-400 и радиолокационное вооружение. На причалах для посещения будут открыты семь кораблей: эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Адмирал Харламов», судно комплексного материально-технического обеспечения «Эльбрус», новейшее малое гидрографическое судно «Николай Скосырев», один из самых больших в мире океанских спасательных буксиров «Николай Чикер» и рейдовый водолазный катер «Иван Швец».

В гарнизоне авиаторов Сафоново под Североморском на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота наряду с действующими выставками авиатехники будут выставлены экспонаты исторического взвода бронетехники: легендарный средний танк Т-34, американский танк М3 Lee, поднятый несколько лет назад водолазами Северного флота с затонувшего в годы войны у острова Кильдин транспорта "Баллот", а также самоходные установки ИСУ-152 и СУ-100, восстановленные личным составом отдельного ремонтно-восстановительного батальона флота.

В Печенгском районе Мурманской области, под Корзунуво, на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота 29 августа состоится танковое шоу, зрители увидят «летающие» арктические танки Т-80БВМ, которые будут выполнять скоростное маневрирование, преодоление препятствий и прыжок с трамплина.

Как сообщает пресс-служба СФ, на всех площадках форума будут работать пункты отбора граждан на военную службу по контракту, там можно будет получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота и по оформлению необходимых документов.