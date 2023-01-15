Вчера в Центре досуга молодёжи Североморска состоялся благотворительный концерт творческого коллектива «Крылья Севера» «Армия и народ – едины» в поддержку наших военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО.

Вчера в Центре досуга молодёжи Североморска состоялся благотворительный концерт творческого коллектива «Крылья Севера» «Армия и народ – едины» в поддержку наших военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО.

Как пишет vk.com/rednsz, во время проведения концерта волонтёры движения «Север Z един» организовали сбор добровольных пожертвований в «Боевую копилку», а также сбор гуманитарной помощи. Все собранные средства будут переданы на нужды мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО.

Фото и видео (Владлена Клюшина): https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457268298%2Fwall-101918803_35223