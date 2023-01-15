Мурманская область. Арктика (16+)15.01.23 11:00
«Армия и народ – едины»
Вчера в Центре досуга молодёжи Североморска состоялся благотворительный концерт творческого коллектива «Крылья Севера» «Армия и народ – едины» в поддержку наших военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО.
Вчера в Центре досуга молодёжи Североморска состоялся благотворительный концерт творческого коллектива «Крылья Севера» «Армия и народ – едины» в поддержку наших военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО.
Как пишет vk.com/rednsz, во время проведения концерта волонтёры движения «Север Z един» организовали сбор добровольных пожертвований в «Боевую копилку», а также сбор гуманитарной помощи. Все собранные средства будут переданы на нужды мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО.
Фото и видео (Владлена Клюшина): https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457268298%2Fwall-101918803_35223
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
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Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
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