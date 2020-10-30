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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.20 15:30

«Армию» спортивных наставников чествуют во флотской столице

30 октября принято поздравлять  спортивных наставников. Именно в этот день в России отмечают День тренера.

По случаю профессионального праздника спортивных специалистов флотской столицы поздравила начальник Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Ольга Обухова.

- У нас есть настоящая армия спортсменов, которая прославляет Североморск не только в области, но и далеко за её пределами. Сегодня я с огромным удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником. Быть настоящим тренером не просто. Ведь далеко не каждый спортсмен наделён даром передавать свои знания подрастающему поколению, а у вас он есть. Желаю вам вдохновения и новых побед, - отметила Ольга Геннадиевна.

За многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта благодарственные письма от Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей в свой праздник получили двадцать спортивных наставников. У каждого из них свой любимый вид спорта, своя методика преподавания, но их объединяет общая цель – сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения.

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