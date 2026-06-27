Арт-медиация с Александрой Голубьевской по выставке «В мире животных»

Зачастую, рассматривая картины, мы видим только внешний образ. Но что, если животное на полотне — это не просто зверь, а отражение наших эмоций, страхов или тотемных сил?

Разобраться в этом уже будет можно в это воскресенье, 28 июня, в 17.30 в Отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», где арт-медиатор Александра Голубьевская проведёт медиацию по выставке творческой группы «Алхимия».

Арт-медиация — это особый формат общения с искусством, где важна не только информация, но и ваш личный опыт. Здесь нет привычной лекции «сверху-вниз»: мы вместе рассматриваем картины, делимся впечатлениями, задаём вопросы и ищем собственные смыслы.

В центре внимания — проект «В мире животных», где переплелись классическая живопись и магия авторской техники Наталии Цехомской — фото-юзинг. Это синтез фотографии и живописной фактуры, превращающий изображения в мистические артефакты.

Вместе с Александрой участники встречи смогут разобрать символику образов, рассмотреть диалог традиционной живописи и новаторской техники, научиться понимать авторский язык через визуальные ощущения.

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Мероприятие платное. (16+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276162%2Fwall-11742142_27992