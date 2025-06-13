Арт-объект «Мурманский краб» стал визитной карточкой экспозиции нашего региона на V Международном туристическом форуме «Путешествуй!»

С 10 по 15 июня в Москве на ВДНХ проходит юбилейный V Международный туристический форум «Путешествуй!». Это событие объединяет платформу делового общения государства и бизнеса и первый в России туристический фестиваль для путешественников. Уникальный формат позволяет представить туристический потенциал России и дружественных зарубежных направлений, продемонстрировать разнообразие видов туризма.

Мурманскую область представляют региональные туроператоры, владельцы средств размещения гостей, специалисты комитета по туризму, Туристского информационного центра, Корпорации развития Мурманской области, Центра социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», Агентства развития Мончегорска.

Участники форума смогут познакомиться с богатой туристической палитрой региона — природными красотами Кольского полуострова,

возможностями активного отдыха и уникальными проектами гостеприимства. На стендах Мурманской области представлены разнообразные развлечения и активности. Для всех возрастов предусмотрены квест-игры, тематические фотозоны и возможность отправить красивые открытки с видами Арктики своим близким и друзьям. Также гостей порадуют эксклюзивным северным мороженым и горячим арктическим кофе, приготовленным по традиционным рецептам. Особой популярностью пользуется эксклюзивный арт-объект «Мурманский краб», который уже стал визитной карточкой экспозиции.

Форум предусматривает насыщенную трёхдневную программу, включающую более 60 мероприятий различного формата: круглые столы, дискуссии, экспертные выступления. Отдельное внимание уделяется таким вопросам, как устойчивое развитие, цифровизация туристических услуг, поддержка малых предприятий и международное сотрудничество.

На одном из ключевых заседаний состоялось совещание по развитию туризма, в котором приняла участие заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. На повестке – региональный контроль в туристской индустрии.

«В 2024 году законодательство в сфере туризма претерпело существенные изменения. Наиболее значимое из них касается передачи полномочий по осуществлению контрольных функций в сфере туристкой индустрии на региональный уровень. В Мурманской области контрольным (надзорным) органом назначен комитет по туризму. Мы провели большую работу по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным, что позволило создать эффективную систему государственного контроля в сфере туризма, отвечающую современным требованиям. Мы продолжим ее совершенствовать, уделяя особое внимание профилактике нарушений, цифровизации и открытому взаимодействию с бизнесом», – сказала Светлана Панфилова.

Также была организована сессия «Самостоятельный туризм: тренд, развивающий страну». Представители органов власти, компаний-членов АТАГ и эксперты рассказали о трендах в самостоятельных путешествиях, выборе поколений и ответственности агрегаторов перед туристами.

«Арктика становится ближе и доступнее для современного туриста, в том числе благодаря туристическим агрегаторам и развитию малого бизнеса в регионе», – подчеркнул заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Всех участников и гостей форума в Доме российской кухни ждёт программа гастрономических представлений с кулинарными мастер-классами, лекциями и дегустациями региональных продуктов и блюд русской кухни. Куратор и ведущая программы – Екатерина Шаповалова, автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ.

Серия мероприятий с участием представителей регионов продолжается ежедневно, позволяя посетителям познакомиться с новыми уголками нашей страны.

Напомним, развитие туризма является одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548417/#&gid=1&pid=4