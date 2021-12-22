Арт-резиденция «Никель – Полярная ночь» начинает приём заявок

Объявлен открытый приём заявок на участие в зимнем сезоне арт-резиденции «Никель – Полярная ночь» в Никеле. Арт-резиденция пройдёт в середине февраля 2022 года, к участию приглашают художников от 18 до 35 лет, проживающих в России.

На базе Центра «Вторая школа» соберутся художники, работающие в сфере современного искусства, чтобы посредством звука, видео, графики и цифрового искусства представить свое ощущение территории. Результаты арт-резиденции представят на итоговой выставке совместных и индивидуальных работ участников.

Грядущий восьмой сезон работы творцов будут посвящены теме «Сделаны из Никеля». Поселок Никель отличает уникальная индустриальная история и особенное расположение: близость скандинавских стран откладывают свой отпечаток на развитии местной культуры и традиций.

Чтобы стать участником зимней арт-резиденции, необходимо подать электронную заявку по ссылке. Будет отобрано 5 заявок на основе открытого конкурса.

Как сообщает региональное Министерство культуры, куратором арт-резиденции станет Александр Хромых – участник прошлого сезона арт-резиденции. Это первый опыт для арт-резиденции в Никеле, когда участник прошлых сезонов становится куратором резиденции. Александр родился в Мурманске, сейчас живёт в Санкт-Петербурге и преподаёт в СПГХПА им. А.Л. Штиглица и работает в мастерской с различными скульптурными материалами (металл, керамика, стекло, камень), также занимается графикой и акварелью. Он также был победителем первого в регионе конкурса губернаторских грантов на поддержку проектов современного искусства, по итогам которого была создана скульптура «Океаны» в Териберке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432317/#&gid=1&pid=1