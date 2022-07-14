Арт-резиденция «Терский берег» вновь объединит творцов со всей России на юге Кольского полуострова

С 12 по 22 августа для творческих деятелей вновь распахнёт двери арт-резиденция «Терский берег». В программе запланированы путешествия по Беломорью, общение с местными жителями, погружение в удивительную историю и быт поморского края.

Арт-резиденция «Терский берег» – проект, направленный на создание первой креативной резиденции в данной сельской местности. Её задача – объединить усилия местного сообщества и представителей творческой индустрии, чтобы сохранить и популяризировать поморскую культуру. Кроме того, такие инициативы помогают развивать старинные поселения, расположенные на Терском берегу.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году возможность стать резидентом «Терского берега» есть у четырёх творческих деятелей или коллективов. Для реализации проектов им будет предоставлено всё необходимое: оборудование, координация, публичная площадка для презентации инициатив, а также частичная компенсация расходов на проживание и транспорт.

Арт-резиденция впервые прошла в августе 2021 года при поддержке гранта Министерства культуры Мурманской области. На протяжении 10 дней участники проживали в Терском районе, изучали культуру и быт поморов, общались с местными жителями и работали над своими идеями. В этом году проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

Для участия в кастинге проектов нужно до 15 июля прислать свои данные и идеи на airtrelands@gmail.com.