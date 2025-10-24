Артём Долгов провёл рабочую встречу с командирами народных дружин

В Правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча заместителя губернатора – министра региональной безопасности Мурманской области Артёма Долгова с командирами народных дружин, осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области.

«Народные дружины играют важную роль в обеспечении безопасности и поддержания общественного порядка на территориях муниципалитетов региона. Вместе с сотрудниками полиции дружинники активно участвуют в охране порядка при проведении культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, оказывали значительную поддержку при проведении Арктического международного форума. Они также принимают активное участие в рейдах и поисковых мероприятиях», – рассказал Артём Николаевич.

Правительство Мурманской области предусмотрело систему материального поощрения участников народных дружин, оказывающих помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории Заполярья (https://safety.gov-murman.ru/activities/dobrovol_narod/).

«Совместными усилиями Министерства региональной безопасности Мурманской области и самих дружинников удаётся успешно развивать народные дружины, повышать престиж добровольного участия граждан в поддержании общественного порядка, обеспечивать укрепление общественной безопасности и правопорядка на территории региона», – подытожил Артём Долгов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555752/#&gid=1&pid=2