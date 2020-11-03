Артём Гришин доложил о ходе выполнения дорожного нацпроекта в Мурманске

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин отчитался губернатору о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманске.

«Ремонт 20 объектов улично-дорожной сети завершен на 97%, капиталоемкие работы – на 82%. Верхний слой асфальта на проезжей части уложен везде, кроме улицы Инженерная. Текущая неделя даёт нам возможность успешно завершить обустройство объектов. Прошу городского заказчика особенно внимательно отнестись к контролю за процессом», – подчеркнул профильный министр.

На Рыбном проезде и улице Полухина подрядчик устраняет замечания службы строительного надзора, на ряде объектов рабочим необходимо установить ограждения.

Отдельно на совещании обсудили переходящий объект: строительство улицы Солнечной будет завершено в 2021 году. Сейчас на объекте проводятся земляные и буровзрывные работы, которые продолжатся до декабря.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего в Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланировано привести в порядок 40 объектов улично-дорожной сети на территории субъекта. Полностью завершены работы на региональных трассах, на улицах города Колы.