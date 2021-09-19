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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.21 16:00

Артём Марышев решил проверить избирательный процесс своими глазами

В Мурманской области активно продолжается голосование. Свою гражданскую позицию на выборах выразил руководитель АНО «Мурманконгресс» Артём Марышев, посетив избирательный участок в одной из гимназий областного центра, пишет «Мурманский вестник».

«Голосовал сегодня, в привычный для жителей нашей страны день – воскресенье. Знаю, что работает электронное голосование, и мои родные и друзья воспользовались возможностью отдать голоса через интернет. Но я решил проверить избирательный процесс своими глазами. Как и предполагал, на участке соблюдаются все антиковидные меры. На входе мне измерили температуру, выдали одноразовую маску, перчатки», - отметил Марышев.

Как сообщает Избиратешьная комиссия Мурманской области, явка на избирательных участках по состоянию на 15.00 часов 19 сентября составила в нашем регионе 32,57% (без учёта дистанционного электронного голосования).

Напомним, Мурманская область вошла в число семи регионов, где внедрили дистанционное электронное голосование. По словам руководителя «Мурманконгресса», это позволило привлечь большое количество нового электората, включая молодёжь, которая тем самым смогла высказать своё мнение.

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