Артём Тимофеев от лица военнослужащих 61 отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты СФ поблагодарил Андрея Чибиса за регулярную дополнительную помощь бойцам СВО

Вчера губернатор Андрей Чибис встретился с представителем 61 отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Артёмом Тимофеевым, выполняющим свой долг в зоне специальной военной операции. Гвардии старший лейтенант Артём Тимофеев на передовой с января 2024 года, специализируется на выполнении боевых задач при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Артём Тимофеев поблагодарил за дополнительную помощь, которую регулярно доставляют на передовую по поручению Андрея Чибиса. Так, 11 декабря была организована очередная отправка квадрокоптеров и станций «Капюшон».

«Прибыл сюда, чтобы лично выразить Вам благодарность от всех ребят нашей бригады. Хочу обратить внимание, что мы на передовой обеспечены всем необходимым. Однако дополнительная помощь нам действительно очень необходима, дроны – буквально расходный материал. Это не просто помощь, – это дает нам, бойцам, понимание, что вся страна с тобой, и такая моральная поддержка дорогого стоит», – отметил Артём Тимофеев.

Андрей Чибис подчеркнул, что правительство Мурманской области с первого дня СВО оказывает дополнительную помощь бойцам.

«Стараюсь почаще выбираться к нашим ребятам на передовую, хочу лично убедиться, что вся помощь дошла, что бойцы чувствуют себя уверенно и с каждым днем приближают нашу Победу. Я увидел, что вы применяете самые передовые технические решения, в том числе собственной разработки, и был этим просто восхищен. На передовой находятся кадровые военные Северного флота, военнослужащие по контракту, мобилизованные. Все они достойно, с доблестью и отвагой выполняют возложенные на них задачи. И, конечно, правительство Мурманской области продолжит оказывать им всю необходимую поддержку», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Артём Тимофеев пригласил губернатора посетить учебный центр бригады по использованию БПЛА и подарил главе региона фильм о боевой истории 61 отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота.

Личный состав 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты принимает участие в специальной военной операции с марта 2022 года. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 5 тысяч военнослужащих бригады были награждены различными государственными и ведомственными наградами. Указом Президента Российской Федерации № 67 от 25 января 2024 года «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов» 61 отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты было присвоено почетное наименование «гвардейская».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/