Артемовск освобождён

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, на Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск.

Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных вооруженных сил РФ с освобождением города Артемовска в ДНР. «Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по Артемовску», – заявили в пресс-службе Кремля.

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