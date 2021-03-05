Артиллеристы армейского корпуса Северного флота на учении в Мурманской области уничтожили условного противника

На заполярном полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота в Печенском районе прошло учение с гаубичной самоходной артиллерийской батареей «Акация».

В ходе мероприятия основное внимание уделялось тематике ведения боевых действий в обороне и организации работы разведывательно-огневого комплекса.

Военнослужащие отработали взаимодействие с подразделениями воздушной и наземной разведки по обнаружению и уничижению условного противника.

Все выявленные цели поражались огнем артиллерии с максимальной эффективностью как в огневом поражении, так и по временным показателям.

В ходе учения особое внимание уделялось особенностям ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера, поощрялось применение командирами нестандартных решений, обусловленных особенностями обстановки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, при отработке действий артиллеристов в арктических условиях на учении был успешно применен переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок», предназначенный для разведки позиций огневых средств противника — реактивных систем залпового огня, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок и тактических ракет, комплексов противовоздушной обороны.

Всего к данному плановому мероприятию боевой подготовки было привлечено более 100 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.