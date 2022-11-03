Артиллеристы армейского корпуса Северного флота передают боевой опыт военнослужащим, призванным из запаса

В Мурманской области на военном полигоне армейского корпуса Северного флота артиллеристы, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, продолжают подготовку военнослужащих, призванных из запаса в ходе частичной мобилизации.

На практических занятиях с военнослужащими отрабатываются элементы развёртывания в боевой порядок самоходных артиллерийских установок «Акация» и реактивных систем залпового огня «Град», занятия ими огневых позиций и совершенствования навыков по ведению огня.

После всестороннего изучения местности и вскрытия цели с помощью воздушной разведки артиллеристы выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника.

В ходе подготовки артиллеристов особое внимание уделяется опыту, полученному в ходе специальной военной операции. Боевые расчёты артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня обязательно отрабатывают элемент смены боевых позиций после выполнения огневой задачи.

До практических занятий на полигоне с военнослужащими были проведены теоретические занятия, этапы одиночной подготовки и боевое слаживание расчётов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12443980@egNews