Артиллеристы и гранатомётчики Северного флота совершенствуют боевую выучку в Заполярье

В Мурманской области на военном полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота артиллеристы и гранатомётчики береговых войск Северного флота продолжают совершенствовать боевую выучку в условиях Крайнего Севера.

В ходе огневой тренировки, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, офицеры и опытные инструкторы продолжают подготовку военнослужащих по ведению огня из минометов и гранатометов.

Морские пехотинцы выполняют нормативы по подготовке минометов и автоматических гранатометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировки огня, организации связи между расчётами.

С помощью современных беспилотных летательных аппаратов коптерного типа военнослужащие выполняют задачи по разведке, тем самым осуществляют управление огнём и корректировку артиллерийских ударов для 82-мм минометов 2Б14 «Поднос» и АГС-17, находящихся на удалении от 1 до 3 км от поражаемой цели.

Все выявленные цели поражались огнем артиллерии и гранатометов с максимальной эффективностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данные тренировки необходимы для повышения морально-деловых качеств, повышения профессионализма морских пехотинцев и приобретения ими навыков владения оружием в условиях ведения современного боя.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12449889@egNews