Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели практические занятия с мобилизованными военнослужащими

На полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота прошли практические занятия по применению артиллерии с военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации.

В ходе занятий военнослужащие под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, выполняли стрельбу из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Подготовка мобилизованных военнослужащих организована на нескольких учебных точках с обучением ведения стрельбы с максимальной эффективностью как с закрытых огневых позиций, так и с открытых – прямой наводкой. Особое внимание уделялось применению в современном артиллерийском бою беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, позволяющих командиру подразделения видеть обстановку в режиме реального времени и вести корректировку огня.

Помимо артиллерийской подготовки с военнослужащими также проводятся практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, огневой подготовке и вождению боевых машин.

Как отмечают сами военнослужащие, проходящие интенсивную подготовку, боевые офицеры передают им свой опыт и знания в простой и доходчивой форме, что позволяет в короткий срок и с хорошим качеством освоить вверенную технику и вооружение.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, все мобилизованные военнослужащие обеспечены обмундированием, индивидуальными средствами бронезащиты, личным стрелковым оружием, необходимой экипировкой.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441541@egNews