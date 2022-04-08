Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели стрельбы в Заполярье

В Мурманской области на полигоне в районе озера Сантаярви артиллеристы отдельной бригады морской пехоты Северного флота провели контрольные занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой. Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей условного противника с помощью 122 мм артиллерийских гаубиц Д-30 прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Артиллеристы вели стрельбу из орудий по целям, имитирующим бронированную технику условного противника на дальности от 3 до 9 километров.

В ходе занятия отрабатывались элементы управления огнём артиллерии, разведки и определения координат целей, метеорологической и баллистической подготовки расчётов артиллерийских гаубиц Д-30.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подобные контрольные мероприятия способствуют поддержанию готовности артиллерийских подразделений к эффективному выполнению огневых задач и совершенствованию навыков ведения боя в условиях Арктики.

Артиллерийские стрельбы проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В данном контрольном мероприятии было задействовано более 70 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники. По предварительной оценке командования, привлекаемые к проверке артиллерийские подразделения выполнили поставленные задачи с оценкой «хорошо».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12416546@egNews