Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели стрельбы в Заполярье

В Мурманской области на одном из полигонов Печенгского округа с артиллеристами отдельной бригады морской пехоты Северного флота проведены занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой.

Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей с помощью 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, артиллеристы вели стрельбу из орудий по целям, имитирующим бронированную технику противника, на дальности от 4 до 8 километров.

В ходе занятия отрабатывались элементы управления огнём артиллерии, разведки и определения координат целей, метеорологической и баллистической подготовки расчётов 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477664@egNews