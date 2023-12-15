Артиллеристы мотострелковой бригады Северного флота совершенствуют боевую подготовку на полигонах в Мурманской области

Артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота продолжают совершенствовать боевую подготовку на полигонах в Мурманской области.

При проведении занятий офицеры артиллерийских подразделений, имеющие опыт участия в специальной военной операции, передают его военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

На практических занятиях с боевой стрельбой артиллеристы выполняют мероприятия по развертыванию в боевой порядок с занятием огневых позиций и отрабатывают навыки по подготовке самоходных артиллерийских установок «Акация», а также реактивных систем залпового огня «Град» к ведению огня.

До практических занятий с военнослужащими были проведены теоретические занятия, этапы одиночной подготовки и слаживание расчётов, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12491274@egNews