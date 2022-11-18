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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 14:30

Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады Северного флота продолжают подготовку военнослужащих, призванных из запаса

При проведении занятий офицеры артиллерийских подразделений, имеющие опыт участия в специальной военной операции, передают его военнослужащим, призванным из запаса.

Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады Северного флота продолжают подготовку военнослужащих, призванных из запаса, на полигонах в Мурманской области.

При проведении занятий офицеры артиллерийских подразделений, имеющие опыт участия в специальной военной операции, передают его военнослужащим, призванным из запаса.

На практических занятиях с боевой стрельбой артиллеристы выполняют мероприятия по развертыванию в боевой порядок с занятием огневых позиций и отрабатывают навыки по подготовке самоходных артиллерийских установок «Акация», а также реактивных систем залпового огня «Град» к ведению огня.

До практических занятий с военнослужащими были проведены теоретические занятия, этапы одиночной подготовки и слаживание расчетов.

Военнослужащий, призванный из запаса, Евгений отметил, что занятия проходят слаженно, весь личный состав стремится овладеть техникой и показать точную стрельбу. Он также отметил, что всё положенное денежное довольствие поступает в полном объеме и в установленные законом сроки.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, ежегодно в России 19 ноября отмечается памятный день – День ракетных войск и артиллерии. Впервые праздник, тогда ещё День артиллерии, был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Дата праздника была обусловлена тем, что именно 19 ноября 1942 года после мощнейшей артиллерийской подготовки войска Красной Армии начали операцию «Уран» – кодовое название контрнаступления советских войск в ходе Сталинградской битвы. Данная операция закончилась окружением армии Паулюса и ознаменовала собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Начиная с 1964 года, праздник начали отмечать, как День ракетных войск и артиллерии.

  

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12445715@egNews

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