Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» выполняет огневые задачи днём и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

На Каховском направлении СВО в Херсонской области расчёт РСЗО «Ураган», оперативно выехав из укрытия на боевую задачу, развернул реактивную систему, выполнил прицеливание по заранее разведанным координатам и произвёл залп по позициям противника.

Наблюдение и корректирование огня осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов. Налаженное взаимодействие реактивщиков и операторов дронов позволяет оперативно поражать разведанные цели при минимальном расходе боеприпасов на различных расстояниях.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, подтвержденным результатом боевой работы расчёта РСЗО «Ураган» морпехов Северного флота стало уничтожение опорных пунктов украинских националистов на правом берегу Днепра.