Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли удар по опорным пунктам противника
Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» выполняет огневые задачи днём и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.
На Каховском направлении СВО в Херсонской области расчёт РСЗО «Ураган», оперативно выехав из укрытия на боевую задачу, развернул реактивную систему, выполнил прицеливание по заранее разведанным координатам и произвёл залп по позициям противника.
Наблюдение и корректирование огня осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов. Налаженное взаимодействие реактивщиков и операторов дронов позволяет оперативно поражать разведанные цели при минимальном расходе боеприпасов на различных расстояниях.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, подтвержденным результатом боевой работы расчёта РСЗО «Ураган» морпехов Северного флота стало уничтожение опорных пунктов украинских националистов на правом берегу Днепра.