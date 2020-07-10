Артиллеристы Северного флота уничтожили танки условного противника прямой наводкой

Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота на одном из заполярных полигонов выполнили огневые задачи по поражению целей при стрельбе прямой наводкой.

На занятия по огневой подготовке было привлечено около 100 военнослужащих и более 15 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М «Акация».

Военнослужащие отработали стрельбу из 152-мм орудия САУ 2С3М «Акация» по мишеням, имитирующим танки противника, на дальности до 3000 метров .

Также артиллеристы выполнили упражнения учебных стрельб из танкового пулемета ПКТ, в ходе которых успешно поразили мишени, имитирующие атакующую группу пехоты и высокоманевренные транспортные средства условного противника.

Все цели были успешно поражены.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дивизионная самоходная гаубица 2С3М «Акация» предназначена для подавления и уничтожения живой силы противника, пунктов управления, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков и других огневых средств противника.

Самоходные артиллерийские установки 2С3М «Акация» находятся на вооружении соединений армейского корпуса Северного флота.