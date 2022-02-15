Артиллеристы Северного флота уничтожили танки условного противника прямой наводкой

Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота выполнили огневые задачи по поражению неподвижных целей при стрельбе прямой наводкой из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 152-мм самоходных гаубиц «Акация».

По замыслу учения артиллеристам предстояло остановить колонну бронированной техники условного противника.

Военнослужащие вели стрельбу по целям, имитирующим танки противника на дальности до 3 тыс. метров. По условию выполнения упражнения каждому расчету давалось по три штатных артиллерийских выстрела.

В ходе учения у военнослужащих были проверены теоретические знания и практические навыки. Артиллеристы также выполнили упражнения учебных стрельб из танкового варианта пулемёта Калашникова ПКТ и поразили атакующую группу пехоты и безоткатное орудие на автомобиле.

На занятие по огневой подготовке привлекалось более 80 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц техники, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12408763@egNews